Şirketi sattı, çalışanların cebi parayla doldu! Patronun sözleşme maddesi hayatlarını değiştirdi

ABD'nin Louisiana eyaletinde yer alan Fibrebond isimli fabrikanın sahibi olan Graham Walker, şirketini 1.7 milyar dolara Eaton isimli şirkete sattı. Satış sözleşmesi sırasında Walker, gelirin yüzde 15'inin çalışanlara verilmesini sözleşmeye ekletti.

Bu kararla birlikte 540 tam zamanlı çalışan için toplam 240 milyon dolarlık (yaklaşık 10 milyar 302 milyon 604 bin TL) ikramiye havuzu oluşturuldu.

KİŞİ BAŞI DÜŞEN PARA DUDAK UÇUKLATTI

Yapılan anlaşma sonrası ödemelerin Haziran ayından itibaren başlayacağı açıklandı. Çalışan başına düşen ortalama ikramiye 443 bin dolar (yaklaşık 19 milyon TL) olarak hesaplanırken, ödemelerin beş yıla yayılacağı ifade edildi.

New York Post'un haberine göre, şirkette daha uzun süredir çalışanlar ise çok daha yüksek tutarlara hak kazandı. İkramiyelerin tamamı, çalışanların şirkette kalmaya devam etmesi şart koşularak kademeli şekilde ödeneceği belirtildi.

Walker ailesinin Louisiana'nın Minden şehrinde kurduğu Fibrebond, elektrik ekipmanları için muhafaza ve altyapı sistemleri üretiyor. Şirket, özellikle son yıllarda enerji ve veri merkezi yatırımlarındaki artışla hızlı bir büyüme yakalamıştı.

ÇALIŞANLAR HAYALLERİNE KAVUŞTU

Çalışanlar, ellerine geçen bu beklenmedik geliri farklı şekillerde değerlendirdi. Kimi ev ve araç kredilerini kapattı, kimi üniversite masraflarını ödedi ya da emeklilik planlarını güncelledi.

Bir çalışan tüm ailesini Meksika'nın Cancun şehrine tatile götürürken, bir diğeri aldığı ikramiyeyle uzun zamandır hayalini kurduğu giyim mağazasını açtı.

"SON DERECE ADİL"

Graham Walker, yüzde 15'lik payın özel bir matematiği olmadığını belirterek, ailesinin satıştan 1 milyar doların üzerinde gelir elde edeceğini, buna karşılık çalışanlara dağıtılan yaklaşık çeyrek milyar doların son derece adil olduğunu söyledi. Walker, çalışanların şirketin bugünlere gelmesinde büyük payı olduğunu vurguladı.

Öte yandan ikramiyeler, çalışanlar için ciddi bir vergi yükünü de beraberinde getirdi. Bazı çalışanların aldıkları tutarın yaklaşık üçte birini vergi olarak ödeyeceği ifade edilirken, buna rağmen çoğu kişi bu sürpriz kazançtan memnun.

TIRNAKLARIYLA KURULAN AİLE ŞİRKETİ

Fibrebond'un hikayesi ise kolay yazılmadı. Şirket 1982 yılında Graham Walker'ın babası Claud Walker tarafından kuruldu. 1998'de fabrikanın yanmasıyla büyük bir kriz yaşansa da aile maaşları ödemeye devam ederek çalışanları kaybetmemeyi başardı.

2000'li yılların başında müşteri sayısı üçe kadar düşen şirket, ciddi küçülmeye gitmek zorunda kaldı.

2013'te veri merkezleri için altyapı üreten Fibrebond Power biriminin kurulmasıyla şirket yeniden yükselişe geçti. Özellikle Covid-19 sonrası artan bulut bilişim talebi, Fibrebond'un satışlarını son beş yılda yaklaşık yüzde 400 artırdı.