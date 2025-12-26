Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu'nun ameliyatı son dakika iptal edildi

Sunucu Ece Vahapoğlu, rektum kanserine yakalanmış ve süreci takipçileriyle sık sık paylaşmıştı. Dört gün önce yaptığı paylaşımda son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ece Vahapoğlu cuma günü ameliyat olacağını da belirtmişti. Ancak Vahapoğlu'nun operasyonu iptal edildi.

AMELİYAT HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Sağlıklı yaşam, spor, yoga ve beslenme üzerine yaptığı içerikler paylaşan sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla sevenlerini üzmüş; rektum kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Son sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Ece Vahapoğlu, "Sağlık ile ilgili son gelişme; Rektum Kanseri tedavimde kemoterapilere ara verip bu Cuma ameliyat olacağım. Sonrasında önlem amaçlı yine birkaç ay tedavim kalacak. Hep şükür hamdolsun Ameliyata kadar ben işlerimi, çekimlerimi tamamlayacağım yine keyifle Hastanede bana refakat edecek kuzenlerim ve kız arkadaşlarım da hazır; ne şanslıyım. Bu ‘durum’ da geçecek; geçti bitti diyeceğiz. Şifa bekleyen herkese güzel enerjilerimi yolluyorum" dedi.

REKTUM KANSERİYLE MÜCADELE EDEN ECE VAHAPOĞLU'NUN OPERASYONU İPTAL EDİLDİ

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyatının son dakika iptal olduğunu duyurarak, "Cuma günü robotik cerrahi operasyonla tümör alınacaktı. Fakat üşütmüşüm; boğaz enfeksiyonu var. KBB ve anestezi ekibi ile görüştük, kan tahlili yapıldı. Antibiyotiğe başladım. Bu nedenle ameliyat risk taşımaması için bir hafta ertelendi." dedi.