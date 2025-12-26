Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı Miami'den seslendi! "Geçmişte bazı görüntüler ve tanışıklıklar var"

Yasaklı madde operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, kararın ardından yurt dışında olduğunu belirterek Türkiye'ye döneceğini belirtmişti. Miami'den yeni video yayınlayan Şeyma Subaşı "Kaçmıyorum" derken "Geçmişte bazı görüntüler ve tanışıklıklar var" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI MIAMI'DEN SESLENDİ: KAÇMIYORUM

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yurt dışında olduğu için hakkında işlem yapılamadı. Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı, ilk olarak "Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim." demişti.

Kızıyla Miami'de olduğunu belirten Şeyma Subaşı, "Biliyorum bir süredir sessizim. İnsan hali bir süredir kendimi dinliyorum. Bazen bazı şeyler Allah ile aramızda yaşanır. Onlarda kelimeler ile değil de hal ile anlatılır. Her yıl olduğu gibi bu zamanda da kızımla Miami’de geçiriyorum. Ve çok yakında ülkeme dönüyorum. Bu süreçten kaçmıyorum" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI: BAZI GÖRÜNÜTLER VAR BİLİYORUM

Geçmişte bazı isimlerle yan yana geldiğini belirten Şeyma Subaşı, "Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Ben uzun süredir içine çekilmiş biriyim. İşte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var ama onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim. Hepimizin sınavları var." dedi.