Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ABD Siber Güvenlik Ajansı’nda kaos iddiası: Yalan makinesi krizi kurumu kilitledi

Aralık 26, 2025 11:51
1
ABD Siber Güvenlik Ajansı’nda kaos iddiası: Yalan makinesi krizi kurumu kilitledi

ABD’nin siber güvenlikten sorumlu kurumu CISA’da, izinsiz yapıldığı öne sürülen bir yalan makinesi testi kurum içi krizi tetikledi. Tartışmaların merkezinde ise fiili direktör konumundaki Madhu Gottumukkala var.

2
ABD Siber Güvenlik Ajansı’nda kaos iddiası: Yalan makinesi krizi kurumu kilitledi

ABD’nin kritik altyapı ve siber güvenliğinden sorumlu kurumu Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), Washington kulislerini hareketlendiren ciddi bir iddiayla gündemde. Politico’da yayımlanan ve anonim kaynaklara dayandırılan habere göre kurum içinde tam anlamıyla bir karmaşa yaşanıyor.

Haberde CISA’nın, Senato tarafından onaylanmış bir direktörünün olmaması nedeniyle fiilen yardımcısı tarafından yönetildiği hatırlatılıyor. Bu isim, aynı zamanda krizin de merkezinde yer alan Madhu Gottumukkala.

3
ABD Siber Güvenlik Ajansı’nda kaos iddiası: Yalan makinesi krizi kurumu kilitledi

HASSAS BİLGİ TALEBİYLE BAŞLAYAN GERİLİM

İddiaya göre Gottumukkala, CISA’ya başka bir federal istihbarat kurumundan aktarılan son derece hassas bir programa erişmek istedi. Kurum içindeki kıdemli kariyer personeli ise bu talebe mesafeli yaklaştı. Bu bilgilerin, daha düşük güvenlik seviyesinde bir versiyonuyla da işlerin yürütülebileceği, dolayısıyla ağır güvenlik prosedürlerine gerek olmadığı ifade edildi.

Ancak Gottumukkala bu uyarılara rağmen ısrarcı oldu. İlk erişim talebi reddedildi. Ardından yaşananlar ise tabloyu daha da karmaşık hale getirdi.

4
ABD Siber Güvenlik Ajansı’nda kaos iddiası: Yalan makinesi krizi kurumu kilitledi

GÖREVDEN ALMA, İKİNCİ ONAY VE YALAN MAKİNESİ

Politico’nun aktardığına göre, ilk talebi reddeden üst düzey yetkili haziran sonunda, yalan makinesi süreciyle ilgisi olmayan bir gerekçeyle idari izne çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından, bu kez Gottumukkala’nın imzasını taşıyan ikinci erişim talebi temmuz başında onaylandı.

5
ABD Siber Güvenlik Ajansı’nda kaos iddiası: Yalan makinesi krizi kurumu kilitledi

Tam da bu noktada devreye yalan makinesi girdi. Gottumukkala’ya, erişim için bir poligraf testinden geçmesi gerektiği bildirildi. Evet, filmlerdeki gibi kabloların bağlandığı, sonuçların grafiklerle izlendiği o test.

Federal hükümette özellikle bilgi sızıntılarını tespit etmek amacıyla kullanılan bu testlerin, mahkemelerde delil olarak kabul edilmediği biliniyor. Buna rağmen kariyer CISA personelinin testi organize ettiği ve Gottumukkala’nın bu testi geçemediği öne sürülüyor.

6
ABD Siber Güvenlik Ajansı’nda kaos iddiası: Yalan makinesi krizi kurumu kilitledi

“YETKİSİZ TEST” VE TOPLU İDARİ İZİN

Krizin asıl büyümesi ise durumun Department of Homeland Security’ye (DHS) yansımasıyla yaşandı. Politico’ya konuşan DHS Sözcüsü Tricia McLaughlin, söz konusu yalan makinesi testinin “yetkisiz” olduğunu söyledi.

7
ABD Siber Güvenlik Ajansı’nda kaos iddiası: Yalan makinesi krizi kurumu kilitledi

Habere göre testi organize eden en az altı kariyer kamu görevlisi idari izne çıkarıldı. Bu kişilerin gizli bilgilere erişimleri de askıya alındı. DHS cephesinde hakim görüş, kurum içindeki bu personelin Gottumukkala’yı, gerekli olmadığı halde testi almak zorunda olduğuna inandırdığı yönünde.

KURUM İÇİ SAVAŞ İDDİASI

Ortaya atılan iddialar, CISA’da yönetim ile kariyer bürokratlar arasında ciddi bir güven bunalımı yaşandığına işaret ediyor. Kulislerde konuşulanlar doğruysa, ABD’nin siber güvenliğinden sorumlu en kritik kurumlarından biri şu anda kendi içinde bir güç mücadelesiyle meşgul.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.