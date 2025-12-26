ABD Siber Güvenlik Ajansı’nda kaos iddiası: Yalan makinesi krizi kurumu kilitledi

HASSAS BİLGİ TALEBİYLE BAŞLAYAN GERİLİM

İddiaya göre Gottumukkala, CISA’ya başka bir federal istihbarat kurumundan aktarılan son derece hassas bir programa erişmek istedi. Kurum içindeki kıdemli kariyer personeli ise bu talebe mesafeli yaklaştı. Bu bilgilerin, daha düşük güvenlik seviyesinde bir versiyonuyla da işlerin yürütülebileceği, dolayısıyla ağır güvenlik prosedürlerine gerek olmadığı ifade edildi.

Ancak Gottumukkala bu uyarılara rağmen ısrarcı oldu. İlk erişim talebi reddedildi. Ardından yaşananlar ise tabloyu daha da karmaşık hale getirdi.