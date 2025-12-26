Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Sinan Akçıl, Sadettin Saran'a kefil oldu: Şahitlik ederim

Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sinan Akçıl, Sadettin Saran'a sahip çıkarak, “Spordan Başka Bir Şeyle İlgilenmediğine Şahitlik Ederim” dedi.

Sinan Akçıl, Sadettin Saran'a kefil oldu: Şahitlik ederim
Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan Sadettin Saran'dan alınan saç, tırnak ve kan örneklerinde yasaklı madde testi sonuçları kokain yönünden pozitif çıktı. İfadesi alınan Sadettin Saran serbest bırakılırken, pazartesi ve perşembe günleri imza verecek. Şarkıcı Sinan Akçıl, bir dönem çok yakın olduğu Sadettin Saran hakkında konuştu ve "Kefil olurum" dedi.

SİNAN AKÇIL SADETTİN SARAN'A KEFİL OLDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sinan Akçıl, "Son ana kadar bekledim yazmak için, hayal kırıklığına uğramamak adına,ve uğramadım.. Aramız son yıllarda eskisi kadar iyi değil, ama uzun bir dönem baba-oğul gibiydik, ve çok fazla anı paylaştık Sadettin abi ile, sağlıktan, spordan başka bir şeyle ilgilenmediğine (buna içki içmemek te dahil, ayda yılda bir PURO içerdik sadece) şahitlik eder misin? derseniz, koşulsuz ve şartsız EDERİM.. Geçmiş olsun başkana ve büyük F.B camiasına" dedi.

Sinan Akçıl, Sadettin Saran'a kefil oldu: Şahitlik ederim

Fenerbahçe Başkanı Saran, pazartesi ve perşembe günleri imza verecek. Karar sonrası açıklama yapan Ertan Torunoğlulları, "Biz dün akşam da söyledik; Yüce Türk adaletine inanıyoruz ve güveniyoruz. Başkanımız serbest, bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Sinan Akçıl, Sadettin Saran'a kefil oldu: Şahitlik ederim
