Bolu Valiliğinden "yoğun kar" uyarısı: 20 santimi aşacak

Bolu Valiliği, kent genelinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Alınan meteorolojik verilere göre, kar yağışının bugün saat 23.00 sıralarında başlayacak, sıcaklıklar düşüşe geçecek.
Valilikten yapılan açıklamada, yağışın özellikle ilin 300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı vurgulandı. Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen yağışlı havanın, 28 Aralık Pazar günü öğle saatlerinden sonra tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor.
Valilik, yağışla birlikte oluşabilecek muhtemel risklere karşı da uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.