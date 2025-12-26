Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bolu Valiliğinden "yoğun kar" uyarısı: 20 santimi aşacak

Bolu valiliği yoğun kar uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar görüleceğini ve kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aşacağı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 13:40

Bolu Valiliği, kent genelinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Alınan meteorolojik verilere göre, kar yağışının bugün saat 23.00 sıralarında başlayacak, sıcaklıklar düşüşe geçecek.

Bolu Valiliğinden "yoğun kar" uyarısı: 20 santimi aşacak

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇECEK

Valilikten yapılan açıklamada, yağışın özellikle ilin 300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı vurgulandı. Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen yağışlı havanın, 28 Aralık Pazar günü öğle saatlerinden sonra tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Bolu Valiliğinden "yoğun kar" uyarısı: 20 santimi aşacak

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Valilik, yağışla birlikte oluşabilecek muhtemel risklere karşı da uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Bolu Valiliğinden "yoğun kar" uyarısı: 20 santimi aşacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzon'da feci kaza! Otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Sinan Akçıl, Sadettin Saran'a kefil oldu: Şahitlik ederim
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.