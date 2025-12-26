TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman? Tarih belli oldu

Kategoriler
İstanbul
Milyonlarca kişinin gündeminde olan TOKİ kura çekiminin ilk yapılacağı il duyuruldu. TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman yapılacak duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuranın Adıyaman'daki konutlar için çekileceğini açıkladı. 29 Aralık tarihinde ilk kura çekimi gerçekleşecek.
Anadolu İlleri
1+1 – 55 m²
6.750 TL taksitle
(180.000 TL peşinat)
2+1 – 65 m²
8.250 TL taksitle
(220.000 TL peşinat)
2+1 – 80 m²
9.938 TL taksitle
(265.000 TL peşinat)
ÖDEME PLANI
İstanbul
1+1 – 55 m²
7.313 TL taksitle
(195.000 TL peşinat)
2+1 – 65 m²
9.188 TL taksitle
(245.000 TL peşinat)
2+1 – 80 m²
11.063 TL taksitle
(295.000 TL peşinat)