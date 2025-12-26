Oyuncu Kerem Arslanoğlu acı haberi duyurdu! Gözleri Karadeniz dizisinde çıkan kavgada Emin Yavuk hayatını kaybetti

Bu sezon ekran macerasına başlayan Gözleri Karadeniz dizisi geçtiğimiz akşamlarda final bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı dizi, iki şok birden yaşadı. İlk olarak dizi oyuncuları çekim aşamasında yapımın final yaptığı öğrendi. İkinci olarak ise dizide yaşanan kavga oldu. Oyuncu Kerem Arslanoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Gözleri Karadeniz dizisinde çıkan kavgada Emin Yavuk hayatını kaybettiğini duyurdu.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNDE ÇIKAN KAVGADA BİR KARAVANCI HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz aylarda gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; otelde kalan uzaktan akraba olan 4 karavancının kavga ettiği, yere düşüp başını çarpan bir karavancının da bayıldığı öğrenildi. Birsen Altuntaş yapım ekibinin yaralıların hastanede tedavi altında olduğunu aktardığını belirtmişti.

Oyuncu Kerem Arslanoğlu, gözyaşları içinde sosyal medya hesabından karavancı Emin Yavuk'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Arslanoğlu, "Benim arkadaşımı bir otel odasında döve döve kafatasını kıracak kadar. Kimin yaptığı henüz belli değil. Savcı, emniyet işini yapıyor. Orada ne olduğunu bilmiyorum ama kimse bir otel odasında dövülerek öldürülemez. Bu devirde arkadaşımı faili meçhule gönderemem. Benim beklentim kim suçluysa ismini öğrenelim ve bir daha onlarla çalışmayalım" dedi.