TGRT Haber
SON DAKİKA!
Gündem
 Baran Aksoy

Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi

Son dakika haberi: Yurdun birçok bölgesi şiddetli kar yağışı etkisi altına girecek. Meteoroloji ve AFAD'ın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da kar yağışı için bir uyarı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada kar yağışının etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte detaylar...

26.12.2025
26.12.2025
saat ikonu 14:36

Sibirya üzerinden Türkiye'ye gelen soğuk hava dalgası etkisini yavaş yavaş arttırmaya başlarken kritik uyarılar da peş peşe geliyor.

Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi

MGM VE AFAD'IN ARDINDAN BİR UYARI DA BAKANLIKTAN

Meteoroloji ve AFAD'ın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da kar yağışının etkili olacağı bölgeler için bir uyarı geldi.

Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi

42 İL İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Bakanlığın açıklamasında, bugün ve yarın 42 ilde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi

BUZLANMA, DON, TİPİ...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://x.com/TC_icisleri/status/2004489631677428165

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

27 Aralık Cumartesi günü, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve gece Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi

12 İLE TURUNCU, 30 İLE SARI KODLU UYARI

İşte kar yağışı beklenen illerin tam listesi:

  • Ağrı
  • Artvin
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Diyarbakır
Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Kars
  • Kastamonu
Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi
  • Kayseri
  • Kocaeli
  • Konya
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Rize
  • Sakarya
Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi
  • Bayburt
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Karabük
  • Düzce
Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi
