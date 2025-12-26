Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi

Kategoriler
Sibirya üzerinden Türkiye'ye gelen soğuk hava dalgası etkisini yavaş yavaş arttırmaya başlarken kritik uyarılar da peş peşe geliyor.
Meteoroloji ve AFAD'ın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da kar yağışının etkili olacağı bölgeler için bir uyarı geldi.
Bakanlığın açıklamasında, bugün ve yarın 42 ilde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://x.com/TC_icisleri/status/2004489631677428165
27 Aralık Cumartesi günü, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve gece Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.
İşte kar yağışı beklenen illerin tam listesi: