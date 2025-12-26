Türkiye'nin yarısını kar fırtınası vuracak! Meteoroloji, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar: Buzlanma, don, tipi

Sibirya üzerinden Türkiye'ye gelen soğuk hava dalgası etkisini yavaş yavaş arttırmaya başlarken kritik uyarılar da peş peşe geliyor.

MGM VE AFAD'IN ARDINDAN BİR UYARI DA BAKANLIKTAN

Meteoroloji ve AFAD'ın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da kar yağışının etkili olacağı bölgeler için bir uyarı geldi.

42 İL İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Bakanlığın açıklamasında, bugün ve yarın 42 ilde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

BUZLANMA, DON, TİPİ...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

27 Aralık Cumartesi günü, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve gece Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

12 İLE TURUNCU, 30 İLE SARI KODLU UYARI

İşte kar yağışı beklenen illerin tam listesi:

Ağrı

Artvin

Bingöl

Bitlis

Bolu

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kocaeli

Konya

Muş

Nevşehir

Niğde

Rize

Sakarya

Siirt

Sinop

Sivas

Trabzon

Tunceli

Van

Yozgat

Zonguldak