Arf Bio halka arz sonuçları açıklandı mı? Kaç lot vereceği yatırımcının gündeminde

Halka arz takvimine yeni eklenen Arf Bio halka arzının talep toplama tarihi bugün sona ererken KAP tarafından halka arz sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

ARF BİO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka arzın sonuçları henüz açıklanmadı. Hissenin lot miktarı henüz belli olmazken olası miktar şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).

- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).

- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).

- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).

- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).

ARF BİO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hisse, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Fonun kullanım yerleri %15-20 Mikro alg yatırımının finansmanı, %20-25 Sera yatırımının finansmanı, %10-15 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının finansmanı, %20-25 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı, %20-25 Finansal ve cari borç ödemeleri olarak belirlendi.