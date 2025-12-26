Enflasyon muhasebesi kalktı mı? Mükellefler ve meslek mensupları ertelenmesini talep etmişti

Enflasyon muhasebesi kalktı mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne enflasyon muhasebesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin hüküm eklendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesine göre, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşması halinde şartların gerçekleştiği hesap dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesine tabi tutulması gerekiyor.

Mükellefler ve meslek mensupları bir süredir enflasyon düzeltmesinin ertelenmesine yönelik taleplerini belirtiyordu. Küçük ve orta ölçekli mükellefler bakımdan enflasyon düzeltmesi, hem iş yükü hem de ilave vergi yükümlülüğünü beraberinde getiriyordu. Doğru yapılmaması halinde ilave vergi ve cezalar ile karşılaşma riski de bulunuyordu. Gelen talepleri değerlendiren TBMM konuyla ilgili karar aldı. Vatandaşlar tarafından enflasyon muhasebesi kalktı mı merak ediliyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ KALKTI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek.

TBMM kararı alırken, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle mükelleflere sürekli yeniden değerleme imkanı getirildiğini, 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanması sonucu mali tablolarının enflasyon etkisinden arındırıldığını da göz önüne aldı.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle mali tabloların gerçek durumunu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere yapılıyor.