Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Enflasyon muhasebesi kalktı mı? Mükellefler ve meslek mensupları ertelenmesini talep etmişti

Enflasyon muhasebesi kalktı mı sorusu iş dünyasında yer alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mükellefler ve meslek mensupları enflasyon muhasebesinin 2025, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanmaması yönünde taleplerini iletmişti. TBMM'ye taşınan talep Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içerisinde yer almıştı. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından ise enflasyon muhasebesinin kalkıp, kalkmadığı gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Enflasyon muhasebesi kalktı mı? Mükellefler ve meslek mensupları ertelenmesini talep etmişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 15:17

muhasebesi kalktı mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne enflasyon muhasebesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin hüküm eklendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesine göre, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşması halinde şartların gerçekleştiği hesap dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesine tabi tutulması gerekiyor.

Mükellefler ve meslek mensupları bir süredir enflasyon düzeltmesinin ertelenmesine yönelik taleplerini belirtiyordu. Küçük ve orta ölçekli mükellefler bakımdan enflasyon düzeltmesi, hem iş yükü hem de ilave vergi yükümlülüğünü beraberinde getiriyordu. Doğru yapılmaması halinde ilave vergi ve cezalar ile karşılaşma riski de bulunuyordu. Gelen talepleri değerlendiren konuyla ilgili karar aldı. Vatandaşlar tarafından enflasyon muhasebesi kalktı mı merak ediliyor.

Enflasyon muhasebesi kalktı mı? Mükellefler ve meslek mensupları ertelenmesini talep etmişti

ENFLASYON MUHASEBESİ KALKTI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek.

TBMM kararı alırken, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle mükelleflere sürekli yeniden değerleme imkanı getirildiğini, 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanması sonucu mali tablolarının enflasyon etkisinden arındırıldığını da göz önüne aldı.

Enflasyon muhasebesi kalktı mı? Mükellefler ve meslek mensupları ertelenmesini talep etmişti

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle mali tabloların gerçek durumunu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere yapılıyor.

ETİKETLER
#enflasyon
#tbmm
#Enflasyon Muhasebesi
#Vergi Kanunu
#Mali Tablolar
#Mükellefler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.