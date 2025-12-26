AKOM İstanbul'u saat vererek uyardı! İzlanda soğukları donduracak: İşte kar yağışının etkili olacağı ilçeler

İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için alarm verdi. İstanbul'da bu geceden itibaren dondurucu soğukların hakim olacağı bildirildi. İzlanda kökenli soğuk hava dalgası sıcaklıkları 10 derece birden düşürecek. Dondurucu seviyedeki soğukların 1 hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise bu geceden itibaren azalarak 5 derece civarına, bölgesel olarak ise dondurucu 0 derece civarına seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞACAK İLÇELER SIRALANDI

Öte yandan AKOM, rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması ve beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörüldüğü, şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi, yağışların Avrupa Yakası’nın Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgeleri olan Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla’da, karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği bu nedenle buzlanma ve don olayları oluşabileceği bilgisini paylaştı. Ayrıca, soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM ve BEUS mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması konusunda uyarıda bulundu.