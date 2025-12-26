Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Milli uçakların "kalbi" yerlileştiriliyor: KAAN ve HÜRJET için kritik adım! Ambargolara cevap

Türkiye, hava araçlarının kontrolünde hayati öneme sahip olan hidrolik sistemleri milli imkanlarla üreterek dışa bağımlılığı azaltıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milli uçakların
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 15:24

Türkiye'nin milli hava araçlarında görev yapacak hidrolik sistemler yerlileştiriliyor. Adeta "kalp ve damar sistemi" olarak nitelendirilen teknoloji, hava araçlarının kontrolünde kritik bir rol oynuyor. Geliştirilen sistem sayesinde pilotlar, yüksek ağırlıktaki parçaları kokpitten hassasiyetle yönlendirebilecek.

Hidrolik sistemler, dev yolcu uçakları veya süpersonik jetler başta olmak üzere hava araçlarının kontrollerinin sağlanması için kritik önemde bulunuyor.

Milli uçakların "kalbi" yerlileştiriliyor: KAAN ve HÜRJET için kritik adım! Ambargolara cevap

HAVA ARAÇLARI İÇİN "KALP VE DAMAR SİSTEMİ"

Bu sayede, pilotun kokpitteki küçük bir düğmeye dokunarak veya lövyeyi hafifçe hareket ettirerek, yüksek ağırlıktaki parçaları (kanatçıklar, tekerlekler) hassasiyetle yönlendirmesi mümkün oluyor.

Bunun için de hava araçlarında hidrolik pompa, hidrolik rezervuar, hidrolik eyleyiciler, hidrolik manifolt gibi bir dizi ekipman kullanılıyor. Bu ürün ve sistemler, hava araçlarında "kalp ve damar sistemi" olarak da nitelendiriliyor. Hidrolik pompalar, kalbin kanı basınçla vücuda dağıtması gibi hidrolik sıvıyı sisteme basıyor. Hidrolik boru hatları, damarların kanı organlara taşıması gibi uçağın her yerine hidrolik sıvıyı taşıyor. Eyleyiciler, kaslar gibi hareket üretiyor, bu sayede iniş takımları açılıyor, kanatçık ve dümenler hareket ediyor.

Türkiye, son yıllarda savunma ile havacılıkta yerlileştirme ve millileştirme politikalarını merkeze alarak, dışa bağımlılığı azaltmayı ve küresel tedarik zincirlerinde üst basamaklara çıkmayı hedefleyen bir dönüşüm yönetiyor. Bu dönüşüm kapsamında, platform geliştirme, alt sistem üretimi, motor teknolojileri ve bakım onarım alanlarında somut kazanımlar elde edildi.

Milli uçakların "kalbi" yerlileştiriliyor: KAAN ve HÜRJET için kritik adım! Ambargolara cevap

Bu çabaların bir parçası olarak IDAK Havacılık da hidrolik pompalar, rezervuarlar, filtre manifoldları, çeşitli valfler, akümülatörler, hidrolik ve mekanik hareketlendirme sistemleri (eyleyiciler) gibi birçok ekipman ile bu ekipmanlardan oluşan alt sistemleri ve sistemleri, uçak ve helikopter, uçak motoru üreticilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, uluslararası havacılık standartları gereksinimlerine uygun olarak geliştiriyor.

Bu sayede, söz konusu ürünlerde ambargo ve ihracat kısıtlarına karşı direnç sağlanıyor, tasarım, test ve sertifikasyon yetkinlikleri ülke içinde oluşturuluyor, yüksek katma değerli üretim ve ihracata kapı aralanıyor, KOBİ'lerin ana yüklenici firmalara entegrasyonu mümkün oluyor.

IDAK Havacılık Genel Müdürü ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-İspanya İş Konseyi Üyesi Ali Emre Akgüneş, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ortaya koyduğu "yerli ve milli havacılık hamlesini" ve hedeflerini, kendi imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde desteklediklerini söyledi.

Milli uçakların "kalbi" yerlileştiriliyor: KAAN ve HÜRJET için kritik adım! Ambargolara cevap

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde, başta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olmak üzere Türkiye'deki platform üreticileri özgün platformlar geliştirdikçe, yerli havacılık alt sistemleri ihtiyacı doğduğuna işaret eden Akgüneş, "Hava taşıtları için hidrolik pompa, hidrolik rezervuar, hidrolik eyleyiciler, hidrolik manifoltlar başta olmak üzere ATA 29 Hidrolik Güç Paketleri tasarım ve üreticisi olarak öncelikle yerli projeleri desteklemekteyiz." dedi.

Akgüneş, şöyle devam etti:

"Türkiye, kompozit üretimi, hassas işleme (CNC), titanyum ve alüminyum alaşımlı parça imalatında önemli bir kabiliyet ve kapasite oluşturmuştur. Bu ekosistemin gelişmesi bizlere destek sağlarken, ülkemize yabancı sermayeyi çekmek için önemli bir kriter olmaktadır. Bu süreçte uzun AR-GE ve sertifikasyon süreleri, nitelikli insan kaynağı sıkıntısı, kritik ham maddelerde dışa bağımlılık, küresel OEM'lerle (orijinal ekipman üreticisi) rekabet baskısı, finansman konularında zaman zaman zorluklar yaşayabiliyoruz. Yerlileştirmenin yalnızca teknik değil aynı zamanda ekonomik ve yönetsel bir süreç olduğunu gördük, bu noktalarda da büyük bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu gözlemledik. Platform üreticisi ana firmaların, yan sanayileri desteklerken de uluslararası standartlardan ve kalifikasyondan ödün vermemesi gerekiyor. Endüstriyel hidrolik ürünlerine göre çok yüksek teknoloji gerektiren havacılık hidrolik sistemlerinde şansa ve tecrübesiz ekiplere yer yok. Havacılıkta en önemli, en kritik konu mühendislik ekibi ve kalifikasyon süreci."

Milli uçakların "kalbi" yerlileştiriliyor: KAAN ve HÜRJET için kritik adım! Ambargolara cevap

ULUSLARARASI PAZAR REKABETİ HEDEFLİYORLAR

Bu ürünleri milli platformlar için geliştirirken, ortaya çıkacak ürünün geliştirme ve kalifikasyon süreçlerinin, müşteri gereksinimlerinin yanı sıra uluslararası standartlara da tamamıyla uygun olmasına özen gösterdiklerini belirten Akgüneş, bunu yaparken sadece yurt içini değil, uluslararası pazar rekabetini de hedeflediklerini vurguladı.

Akgüneş, bu sayede KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, yerli uçak motoru gibi projelerde yerlileştirme kapsamında çalışmalar yürütürken, birçok ülkeye de ihracat yapar hale geldiklerini bildirdi.

Tüm bu süreçleri yerine getirebilmek adına yakın zamanda IDAK Hidrolik Mükemmeliyet Merkezi'ni hayata geçireceklerini ifade eden Akgüneş, bu sayede AR-GE merkezlerinde tasarımı yapılan ürünlerin üretim, montaj ve test faaliyetlerini aynı çatı altında gerçekleştireceklerini söyledi.

Ali Emre Akgüneş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca yurt dışı işbirliği ve ortaklıklara da büyük önem veriyoruz. Ülkemizdeki kabiliyet ve yetkinlikleri artırmak için konusunda uzman birçok firma ile çalışıyor ve ortak projeler yönetiyoruz. Bu kapsamda yakın zamanda IDAK Italia faaliyete geçmiş olacak ve şirketimizin varlığını Avrupa'da da artırarak devam ettireceğiz. Geçen yıldan itibaren bu yaklaşımımız meyvelerini vermeye başladı. Jet eğitim uçağı ile başlayan ve ardından muharip uçak ve turoprop eğitim uçağı ile devam eden projelerimiz, 2025 yılında yaptığımız ihracat kontratları ile taçlanmış oldu. 2026'da ihracat faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Ekipman tedariki ile başlayan yolculuğumuz, komple sistem tedariki ile devam ediyor. Emeklerimizin karşılığını kısa sürede görmek bizleri motive ediyor."

ETİKETLER
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.