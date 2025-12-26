İstanbul'da korku dolu anlar! Şehrin göbeğinde obruk oluştu, arabayı böyle yuttu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olay büyük bir paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde boş bir arazide oluşmaya başlayan obruk, yaklaşık 3 metre derinliğe ulaştı. O sırada arazide bulunan bir araç ise oluşan çukura düşerek tamamen içine girdi.

Yaşanan olayı gören vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

O ANLAR KAMERADA

Oluşan obruğun derinleşmeye devam ettiği öğrenilirken aracın çukura düştüğü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"HİÇ ÜZÜLMEDİM HATTA SEVİNDİM"

Yaşanan olayın ardından İhlas Haber Ajansına konuşan araç sahibi Cevdet Tuğrahan, "Bu arabadan çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlar. Arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, hatta sevindim. İlk gördüğümde ise kurtulduğumu düşündüm" dedi.