Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul'da korku dolu anlar! Şehrin göbeğinde obruk oluştu, arabayı böyle yuttu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boş bir arazide 3 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğa park halindeki bir araç da düştü. Aracın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olay büyük bir paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde boş bir arazide oluşmaya başlayan obruk, yaklaşık 3 metre derinliğe ulaştı. O sırada arazide bulunan bir araç ise oluşan çukura düşerek tamamen içine girdi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Şehrin göbeğinde obruk oluştu, arabayı böyle yuttu

Yaşanan olayı gören vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Şehrin göbeğinde obruk oluştu, arabayı böyle yuttu

O ANLAR KAMERADA

Oluşan obruğun derinleşmeye devam ettiği öğrenilirken aracın çukura düştüğü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Şehrin göbeğinde obruk oluştu, arabayı böyle yuttu

"HİÇ ÜZÜLMEDİM HATTA SEVİNDİM"

Yaşanan olayın ardından İhlas Haber Ajansına konuşan araç sahibi Cevdet Tuğrahan, "Bu arabadan çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlar. Arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, hatta sevindim. İlk gördüğümde ise kurtulduğumu düşündüm" dedi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Şehrin göbeğinde obruk oluştu, arabayı böyle yuttu
#Yaşam
