Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, AK Parti teşkilatlarına yazı gönderildi! Tüm raporlar genel merkeze iletilecek

AK Parti'de milletle gönül bağını güçlendirmeye yönelik saha çalışmaları kış döneminde de devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla parti merkezinden il başkanlıklarına yazı gönderildi. 2025– 2026 kış dönemi saha çalışmalarının kapsamı ve yol haritası belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, AK Parti teşkilatlarına yazı gönderildi! Tüm raporlar genel merkeze iletilecek
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 09:20

'nin saha çalışmalarını kış döneminde de kararlılıkla sürdüreceği öğrenildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Başkanı Ahmet Büyükgümüş imzasıyla il başkanlıklarına bir yazı gönderildi. Yazıda 2025–2026 kış dönemi saha çalışmalarının kapsamı ve yol haritası aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, AK Parti teşkilatlarına yazı gönderildi! Tüm raporlar genel merkeze iletilecek

TEŞKİLAT TÜM İMKANLARIYLA SAHADA OLACAK

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre; kış ayları boyunca milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ile birlikte Bakanlar ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri sahada aktif olarak yer alacak. Bu süreçte bakanlar ve MYK üyeleri, çeşitli illeri ziyaret ederek teşkilatlarla bir araya gelecek. Saha programlarına da katılacak olan bu isimler vatandaşlarla doğrudan temas kuracak. Kış dönemi boyunca il ve ilçelerin tamamını kapsayacak şekilde planlanacak programlarda; ev ziyaretleri, esnaf ve sanayi sitesi buluşmaları, öğrenci evleri ve yurt sohbetleri, üye toplantıları, STK ve dernek ziyaretleri ile yeni seçmen buluşmaları gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, AK Parti teşkilatlarına yazı gönderildi! Tüm raporlar genel merkeze iletilecek

TÜM RAPORLAR AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NE İLETİLECEK

AK Parti tarafından parti teşkilatlarına gönderilen yazıda, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana millet odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket ettiği vurgulanarak, sahadan gelen talep ve beklentilerin politika üretiminde belirleyici olmaya devam edeceği ifade edildi. Programların disiplinli bir şekilde planlanması, saha ekiplerinin önceden organize edilmesi, basın bilgilendirmesinin zamanında yapılması ve her programın raporlanarak Genel Merkez'e iletilmesi istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, AK Parti teşkilatlarına yazı gönderildi! Tüm raporlar genel merkeze iletilecek

İKİ AYLIK PERİYOT

İki aylık periyotlar halinde yapılacak planlamalar sonucunda milletvekillerinin ilin tüm ilçelerini ziyaret etmiş olması ve saha raporlarının eksiksiz şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekildi. Ramazan ayına yönelik programların ise ayrıca planlanacağı belirtildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek bu çalışmalarla birlikte, kış dönemi boyunca teşkilatların sahadaki görünürlüğünün artırılması, vatandaşla bire bir temasın güçlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda toplumsal bağların daha da pekiştirilmesi amaçlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Regaip Kandili mesajı!
Özgür Özel'in tepki çeken mezar başında rakılı anmasına CHP'den savunma! 2 gerekçe sundular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert gönderme! "Batılılara karşı ezik, kendi insanına kaba"
ETİKETLER
#ak parti
#teşkilat
#Saha Çalışmaları
#Kış Dönemi
#Vatandaş Teması
#Siyasi Organizasyon
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.