Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Özgür Özel'in mezar başında tepki çeken rakılı anmasına CHP'den savunma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2020 yılında siyasetçi Kamer Genç'in mezarı başında rakılı anmaya katıldığı görüntüler büyük tepki topladı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, görüntüler üzerinde tartışmayı doğru bulmadıklarını belirterek Özel'in o dönem parti lideri olmadığını hatırlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özgür Özel'in mezar başında tepki çeken rakılı anmasına CHP'den savunma
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 20:34

Sözleri ve açıklamalarıyla bir döneme damga vuran siyasetçi Kamer Genç'in mezarı başında sözde anma töreni adı altında yapılan rakılı görüntülerin ortaya çıkması büyük tepki topladı.

22 Ocak 2020 tarihli görüntülerde Genel Başkanı ve Veli Ağbaba başta olmak üzere partililerin ellerinde rakı kadehleri tutmalarıyla ilgili savunma ise Kamer Genç'in "Mezarıma rakı dökün." vasiyeti olduğu öne sürüldü.

CHP SÖZCÜSÜ ZEYNEL EMRE: ÖZGÜR ÖZEL O SIRADA GENEL BAŞKAN DEĞİL

Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklamada bulundu. MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, görüntülerde bulunan Özgür Özel'in o tarihte CHP Genel Başkanı olmadığını ve görüntülerle ilgili tartışmayı doğru bulmadıklarını söyledi.

Emre'nin basın toplantısında yaptığı açıklamada geçen ifadeler şu şekilde:

"Görüntü 2020 yılına ait bir görüntü bir özel görüntü. Orada resmi bir cenaze töreni yok. Genel Başkanımız da o sırada genel başkan değil, grup başkanvekili.

Rahmetli Kamer Genç ile yakın çalışmış, ağabeylik kardeşlik yapmış, dostluk yapmış, her yıl da kendisi anmaya gider. O günkü anma töreni ve sonraki durumun tertipleyicisi de değil.

"TARTIŞMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

Yıllar önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, düzenini ve yaşananları merkeze alıp tartışmayı doğru bulmuyoruz.

Önceliğimiz Türkiye'nin yaşadığı problemler ve bunları nasıl çözeriz? Bunun, Türkiye'nin merkez problemi gibi konuşulmasını güncel ve doğru bulmadığımızın altını çiziyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel tepki çekmişti! Kamer Genç'in mezarı başındaki rakılı görüntüyle ilgili soruya CHP izin vermedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarındaki görüntüleri gündem oldu: İçki vasiyeti iddiasına ailesi tepkili
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#Rakip Firmalar
#Kamer Genç
#Anma Töreni
#Siyasi Tartışma
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.