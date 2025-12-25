Özgür Özel'in mezar başında tepki çeken rakılı anmasına CHP'den savunma

Sözleri ve açıklamalarıyla bir döneme damga vuran siyasetçi Kamer Genç'in mezarı başında sözde anma töreni adı altında yapılan rakılı görüntülerin ortaya çıkması büyük tepki topladı.

22 Ocak 2020 tarihli görüntülerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba başta olmak üzere partililerin ellerinde rakı kadehleri tutmalarıyla ilgili savunma ise Kamer Genç'in "Mezarıma rakı dökün." vasiyeti olduğu öne sürüldü.

CHP SÖZCÜSÜ ZEYNEL EMRE: ÖZGÜR ÖZEL O SIRADA GENEL BAŞKAN DEĞİL

Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklamada bulundu. MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, görüntülerde bulunan Özgür Özel'in o tarihte CHP Genel Başkanı olmadığını ve görüntülerle ilgili tartışmayı doğru bulmadıklarını söyledi.

Emre'nin basın toplantısında yaptığı açıklamada geçen ifadeler şu şekilde:

"Görüntü 2020 yılına ait bir görüntü bir özel görüntü. Orada resmi bir cenaze töreni yok. Genel Başkanımız da o sırada genel başkan değil, grup başkanvekili.

Rahmetli Kamer Genç ile yakın çalışmış, ağabeylik kardeşlik yapmış, dostluk yapmış, her yıl da kendisi anmaya gider. O günkü anma töreni ve sonraki durumun tertipleyicisi de değil.

"TARTIŞMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

Yıllar önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, düzenini ve yaşananları merkeze alıp tartışmayı doğru bulmuyoruz.

Önceliğimiz Türkiye'nin yaşadığı problemler ve bunları nasıl çözeriz? Bunun, Türkiye'nin merkez problemi gibi konuşulmasını güncel ve doğru bulmadığımızın altını çiziyoruz."