Adalar'da CHP'li meclis üyesi Ahmet Tanay Garip partilisi tarafından sırtından bıçaklandı!

İstanbul’un Adalar ilçesinde bulunan Kınalıada’da yaşanan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. CHP’li Adalar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip, İskele Caddesi’nde çıkan kavgada sırtından bıçaklanarak yaralandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre olay, 34 yaşındaki Garip ile aynı partiden geçmişte meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Turan Y. arasındaki sözlü tartışmayla başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Turan Y.’nin bıçakla saldırdığı Garip yaralandı.

GARİP HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Garip, ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Garip’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından şüpheli Turan Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemelerde, kavganın geçen yerel seçim sürecinde yaşanan bir husumetten kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.