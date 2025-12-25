Asgari ücret zammını fırsat bilen işletmeler etiketlerle oynuyor! Ticaret Bakanlığı affetmedi

Asgari ücrette yüzde 27 oranında zam yapılmasının ardından 2026 için uygulanacak en düşük çalışma ücreti 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

Zam, henüz çalışanların cebine girmeden çeşitli ürünlerin etiketlerinde oynama yapan işletmeler bu yıl da ortaya çıktı. Çirkin hareket, Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekiplerin denetimleriyle tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Türkiye genelinde, il müdürlüklerine bağlı ekiplerin, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. Kaplan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"EKİPLERİMİZ SAHADA KARIŞ KARIŞ ETİKET DENETLİYOR"

Asgari ücret artışını fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara göz yummayacaklarını ifade eden Kaplan "Sahadayız demiştik. Sözümüzün arkasındayız. Türkiye genelinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda yalnızca İstanbul'da, büyük bir zincir marketin şubelerinde ani ve gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürün tespit edilmiştir. Söz konusu firmaya ilişkin gerekli idari süreçler derhal başlatılmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

"BAKANLIK OLARAK VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

Kaplan, vatandaşı mağdur eden, emeği ve alın terini istismar eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öte yandan hakkıyla, hukukla ticaret yapan esnafımızı ve tüccarımızı da titizlikle gözetiyoruz. Aynı şekilde, dezenformatif içeriklerle, eski etiketler üzerinden algı oluşturmak isteyenlere de asla geçit vermeyeceğimizi özellikle vurguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa karşı sahadayız, vatandaşımızın yanındayız, adil ve dürüst ticaretin de kararlılıkla arkasındayız."