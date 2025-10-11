Etiket oyununa son! Fiyat düzenlemesi Resmi Gazete'de: Artık zorunlu olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçen hafta duyurduğu fiyat etiketleriyle ilgili yeni düzenleme hayata geçirildi. Bakan Bolat'ın "Devrim gibi önemli kararlar olacak" sözleriyle duyurduğu Fiyat Etiketi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DARA FİYATA YANSITILMAYACAK

Söz konusu yönetmeliğe göre, satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarında dara alınması zorunlu olacak. Açık olarak satılan ürünlerin tartıldığı kapların ağırlığı (dara) fiyatlara yansıtılmayacak.

ETİKETLERDE KAREKOD ZORUNLU OLACAK

Etiketlere karekod yerleştirilerek tüketicilerin fiyat bilgisine kolay biçimde ulaşması sağlanacak. Gazete, kitap, dergi gibi malların satış fiyatı bilgisi elektronik okuma yapabilen cihazlarla öğrenilebilecek. Bu cihazların yeterli sayıda, çalışır halde ve kolayca ulaşılabilir noktada bulunması zorunlu olacak.

KAPIDA VEYA MASADA FİYAT LİSTESİ ŞART

Restoran, kafe, lokanta, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti verilen iş yerlerinde fiyat listelerini içeren belge, levha ya da panolar işletmenin giriş kapısına asılacak ya da masaların üstüne konulacak. Tüketicinin talebi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi de zorunlu tutulacak.

FİYAT LİSTESİNDE EKSİK ÜRÜN OLMAYACAK

Ayrıca hizmete sunulan tüm ürünlerin fiyat listesinde yer alması mecburi olacak. Listedeki fiyatların dışında alınan servis ücreti ya da ek ücretler açıkça belirtilecek.

İNDİRİM HESAPLAMASI

İndirimli satılan ürünlerde, indirim tarihinden önceki 10 gün önceki en düşük fiyat esas alınacak. Meyve sebze gibi çabuk bozulan ürünlerdeki indirim hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat dikkate alınacak. Fiyat listelerine dair verilerin Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sisteme aktarılması zorunlu olacak.

YANLIŞ FİYAT BELİRTENLERE CEZA YAĞACAK

İş yerlerinin fiyat listelerinde eksik veya hatalı belirttiği her bir ürün için ayrı ayrı yaptırım uygulanacak. Yürürlüğe giren yönetmeliğe ilişkin değişiklikler bakanlık tarafından denetlenecek.

İşte 11 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan fiyat etiketlerine ilişkin yönetmelik...