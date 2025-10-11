Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Drake Boğazı'nda 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan Drake Boğazı'nda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
03:56
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
04:25

Dün Filipinler'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Güney Amerika'dan geldi. Güney Amerika kıtasının en ucu ile Antarktika arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli denizlerinden biri olarak bilinen 'nde şiddetli bir deprem oldu.

ŞİLİ'DE TSUNAMİ ALARMI

'de Drake Boğazı'nda yerel saatle 13.30 sıralarında 7,6 büyüklüğünde oldu. Derinliği 10,5 kilometre olarak açıklanan depremin ardından bölgede tsunami alarmı verildi.

Drake Boğazı'nda 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred), tsunami alarmı sonrası güneydeki Magallanes bölgesinde 2 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Depremin ardından basın toplantısı düzenleyen Şili İçişleri Bakanı Alvaro Elizalde, bölge için verilen tahliye uyarısının düşürüldüğünü fakat insanların sahil ve kıyı bölgelerinden uzak durmaları gerektiğini belirtti.

DALGALAR GÜNEYDEKİ ŞEHİRLERE ULAŞACAK

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Magallanes bölgesindeki sahil kesiminin tahliye edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Dalgaların önümüzdeki saatlerde Şili'nin en güneyindeki şehirlere ulaşması bekleniyor.

Drake Boğazı'nda 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

2 AY ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM

Drake Boğazı'nda yaklaşık 2 ay önce de (22 ağustos 2025) 7,5 büyüklüğünde deprem olmuş, şiddetli sarsıntı Şili ve Arjantin'in birçok kentinde hissedilmişti.

Filipinler'de çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
ETİKETLER
#deprem
#şili
#Drake Geçidi
#Tsumani
#Magallanes
#Dünya
