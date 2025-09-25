İstanbul Valiliği'nden rekor ceza: Fahiş fiyat ve stokçulara geçit yok

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün kentte toptan ve perakende satış yapan işletmelere yönelik fahiş fiyat artışı, fiyat etiketleri ve stokçuluk denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

58 BİN İŞLETME DENETLENDİ: 321 MİLYON CEZA KESİLDİ

İstanbul'da 2025'in ilk 9 ayında fiyat etiketleri, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamaları başta olmak üzere toptan ve perakende satış yapan işletmelere yapılan denetimlere yer verilen açıklamada, "58 bin 284 işletme denetlendi. Bu denetimlerde 7 milyon 131 bin 56 ürün incelendi. Denetlenen ürünlerden 101 bin 493'ünde aykırılık tespit edilirken, toplam 321 milyon 326 bin 838 lira idari para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, fahiş fiyat ve stokçulukla haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edileceği vurgulandı.

