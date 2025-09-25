Menü Kapat
Gündem
 Nalan Güler Güven

İstanbul Valiliği'nden rekor ceza: Fahiş fiyat ve stokçulara geçit yok

İstanbul'da fahiş fiyatçı ve stokçulara geçit yok... İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, fahiş fiyat, stokçuluk ve etiket denetimlerinde, 321 milyonluk idari para cezası kesildiğini duyurdu. 2025 yılının ilk 9 ayında yapılan denetimlerinde 58 bin 284 işletmenin denetlendiği belirtildi.

25.09.2025
25.09.2025
saat ikonu 17:44

Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün kentte toptan ve perakende satış yapan işletmelere yönelik artışı, fiyat etiketleri ve denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden rekor ceza: Fahiş fiyat ve stokçulara geçit yok

58 BİN İŞLETME DENETLENDİ: 321 MİLYON CEZA KESİLDİ

İstanbul'da 2025'in ilk 9 ayında fiyat etiketleri, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamaları başta olmak üzere toptan ve perakende satış yapan işletmelere yapılan denetimlere yer verilen açıklamada, "58 bin 284 işletme denetlendi. Bu denetimlerde 7 milyon 131 bin 56 ürün incelendi. Denetlenen ürünlerden 101 bin 493'ünde aykırılık tespit edilirken, toplam 321 milyon 326 bin 838 lira uygulandı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, fahiş fiyat ve stokçulukla haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edileceği vurgulandı.

