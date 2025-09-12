Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Fahiş fiyat ve e-ticaret tuzakları masada

Tüketici dernekleri, fahiş fiyattan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda yaşanan mağduriyetlere karşı çözüm önerileri geliştirmek üzere toplandı. Tüketici dernekleri temsilcilerinin güncel sorunları ve çözüm önerilerini ilettiği toplantıda, dolandırıcılık vakaları ve yapay zekanın etkilerine karşı çalıştay grupları oluşturuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fahiş fiyat ve e-ticaret tuzakları masada
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 11:54

Tüketici örgütleri bu yılki Tüketici Konseyi toplantısında, fahiş fiyattan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda yaşanan mağduriyetlere karşı çözüm önerilerini sunarken özellikle dijital sömürünün önüne geçmek için yapılması kararlaştırılan çalıştaya odaklandı.

Fahiş fiyat ve e-ticaret tuzakları masada

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, bu yıl 29'uncusu düzenlenen Tüketici Konseyi toplantısında vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları vakalarının önlenmesi, hedefli reklamcılık, veri ve , istenmeyen arama ve e-postaların engellenmesi, tüketicilerin korunması alanında yapay zekanın etkileri ve yeni kamu spotlarının hazırlanarak tüketici bilincinin artırılması konuları masaya yatırıldı.

Tüketici dernekleri temsilcilerinin güncel sorunları ve çözüm önerilerini ilettiği toplantıda, dolandırıcılık vakaları ve yapay zekanın etkilerine karşı çalıştay grupları oluşturuldu. Söz konusu başlıklarda Tüketici Konseyinin tavsiye niteliğindeki kararları belirlendi. Tüketici örgütleri temsilcileri de hazırlıkları başlayan çalıştaya ve dijital mağduriyetlere karşı çözüm arayışlarına yoğunlaştı.

Fahiş fiyat ve e-ticaret tuzakları masada

TÜKETİCİ HAKLARI DİJİTAL ÇAĞA AYAK UYDURUYOR

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, son dönemde taklit ve tağşiş yapılan ürünler ile merdiven altı üretimlerin piyasada giderek arttığını söyledi.

Kiralardaki fahiş artışın da son yıllarda tüketicileri mağdur eden en önemli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Koçal, bankalar ve finans kuruluşlarınca tüketicilerden alınan masraf ve ücretlerin de öne çıkan şikayet konuları arasında yer aldığını bildirdi.

Koçal, internet üzerinden yapılan alışverişlerde yanıltıcı reklamlar, teslim edilmeyen ürünler, sahte siteler ve mesafeli satış sözleşmelerine uyulmaması gibi sorunların öne çıktığını anlattı.

Fahiş fiyat ve e-ticaret tuzakları masada

Gelişen teknoloji ve kullanımının artmasıyla dolandırıcılık vakalarının zirveye ulaştığını, bu süreçte hakkını arayan tüketicilerin ise karmaşık prosedürlere maruz kaldığını belirten Koçal, kişisel verilerin ilgili kurumlarca yeterli şekilde korunamadığında zararın sorumlusunun tüketici değil, güvenlik açığı bulunan kurumlar olması gerektiğini dile getirdi.

Koçal, bu şikayetler doğrultusunda Tüketici Konseyi toplantısında sundukları çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Siber suçlar ve dolandırıcılıkla etkin mücadele edilmesi, tüketicinin bilinçlendirilmesi, kurumlar arası iletişim ağının güçlendirilmesi, dolandırıcılık konularında başvurularda bürokratik engellerin kaldırılması ve sürece anlık müdahale edilmesi önemli. Tüketiciyi aydınlatan ve bilgilendiren kamu spotlarının yayınlanması gerekiyor. Temel gıda ve temel tüketim maddelerinde KDV ve dolaylı vergilerin azaltılması, yat, pırlanta gibi lüks tüketim ürünlerinden daha yüksek vergi alınması sağlanmalı. Tüketici kredileri ve kredi kartı borçları için faizlerin düşürülmesi ve borç yapılandırması yapılması önemli. Gıda üretim ve ithalatında sağlık ve güvenlik standartlarının sıkı denetlenmesi, dijital alışverişlerde tüketici haklarının güçlendirilmesi, tüketicinin gıdaya ve konuta erişiminin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve alım gücünü artırıcı düzenlemelerin yapılması da üzerinde durduğumuz konular arasında bulunuyor."

Fahiş fiyat ve e-ticaret tuzakları masada

Özellikle dolandırıcılık ve e-ticaretle ilgili konularda Ticaret Bakanlığınca kapsamlı bir çalışma yapılmasını beklediklerini vurgulayan Koçal, tüketici hakem heyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Koçal, bu heyetlerin daha etkin ve hızlı hizmet vermesi için iyileştirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu konuyu çok önemsiyoruz. Amacımız tüketici hakem heyetlerinin işlevselliğini artırmak ve tüketici sorunlarının çözümünü hızlandırmaktır. Tüketici sorunlarının çözülmesi yönünde karşılıklı işbirliğimizi sürdürerek, sayının azaltılmadan iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Fahiş fiyat ve e-ticaret tuzakları masada

TÜKETİCİ KONSEYİ’NDEN E-TİCARET VE SİBER GÜVENLİK ALARMI

Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç da tüketicinin sadece "aldığı bir üründen dolayı mağduriyet yaşan kişi" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, yaşam standartlarının kamu tarafından garanti altına alınması, özellikle barınma hakkının güvence altında bulunması gerektiğini söyledi.

Tüketici Konseyinde, kamu, özel sektör ve uluslararası kaynakların dahil edildiği sürdürülebilir bir finans modelinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulundukları bilgisini veren Kılıç, kronik hastaların ilaca erişimde yaşadığı sorunların, yaşlı bireyler için yaşam merkezleri ve evde bakım hizmetinin artırılmasının da öncelikli konulardan olduğunu kaydetti.

Fahiş fiyat ve e-ticaret tuzakları masada

Kılıç, özel eğitime ihtiyacı olan ya da yoksul ailede yaşayan çocuk ve gençlerin kapsayıcı politikalarla desteklenmesini aktardıklarını ifade etti. Dijital eşitsizliği gidermek için ücretsiz internet ve cihaz desteği çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Özellikle çocuk, genç ve yaşlı olarak adlandırdığımız ve dijital sömürünün odak noktası olan kırılgan tüketicilere yönelik eğitim ve farkındalık kampanyaları düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Doğal kaynaklarımızın sınırlı olduğu gerçeğinden hareketle sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin geliştirilmesinin, bunun da adil şekilde işletilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının içinde tüketici örgütleri temsilcilerinin de yer almasını öneriyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Düşük gösterilen maaş oyunu bozuldu! Yargıtay'dan çalışanlar için kritik karar!
Emlak vergisi masada! AK Parti'den açıklama geldi
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#yapay zeka
#e-ticaret
#siber güvenlik
#tüketici hakları
#Dijital Sömürü
#Tüketici Bilinçlendirmesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.