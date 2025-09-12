Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
25°
Ekonomi
 12.09.2025

Düşük gösterilen maaş oyunu bozuldu! Yargıtay'dan çalışanlar için kritik karar!

İşyerlerinde bordroda düşük ücret gösterildiğinde işçinin emekli maaşı, tazminatı ve fazla mesai hakları elinden alınmış oluyor. Yargıtay kararına göre imzalı bordro işçinin kabulü sayılsa da yazılı belgelerle daha fazla mesai kanıtlanabiliyor. Bu mağduriyeti yaşayan işçinin hakları neler? İşte tüm detaylar...

Düşük gösterilen maaş oyunu bozuldu! Yargıtay'dan çalışanlar için kritik karar!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 09:16

Birçok işverenin çalışanın hakkını zarara uğratarak uyguladığı bordroda maaşı düşük gösterme oyununu kararı bozdu. Çalışanın emekli maaşını, kıdem tazminatını ve ücretini eksilten bu durum son karara göre tespit edildiğinde işçilerin tüm alacakları gerçek maaşları üzerinden hesaplanacak.

Düşük gösterilen maaş oyunu bozuldu! Yargıtay'dan çalışanlar için kritik karar!

Bordroda sadece banka kanalıyla ödenen ücret gösteriliyor. Bordroda gerçek ücreti gösterilmeyen işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançları düşük gösterildiği için ileride emekli olduklarında bağlanan aylıkları da düşük oluyor. Kıdem tazminatını almaya hak kazanarak işten ayrıldıklarında tazminatları eksik ödeniyor. Fazla çalışma ücretleri bordroda gösterilen tutar üzerinden ödendiği için fazla çalışma ücretlerini eksik almak zorunda kalabiliyorlar. İşçilerce bu tür durumlarda genellikle işten ayrıldıktan sonra alacak davası açılıyor.

Düşük gösterilen maaş oyunu bozuldu! Yargıtay'dan çalışanlar için kritik karar!

Hileli bordro düzenlenen işyerlerinde çalışan işçilerin ödenmeyen fazla çalışma ücretlerinin hesabı ayrı bir tartışma konusunu oluşturuyor. Yargıtay, fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları ile özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeleri, işyeri iç yazışmalarını delil olarak kabul ediyor. Fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tanık ifadeleri de dikkate alınabiliyor. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğu da göz önünde bulunduruluyor.

Düşük gösterilen maaş oyunu bozuldu! Yargıtay'dan çalışanlar için kritik karar!

DÜŞÜK BORDRO OYUNU BOZULDU

İşyerinde düzenlenen bordronun hileli olduğu, işçinin gerçek ücret miktarını yansıtmadığının ortaya çıkması halinde bordronun imzalı ve imzasız oluşuna göre ayrım yapılıyor. İmzalı bordroda yer alan fazla çalışma saati işçiyi bağlıyor. İşçi, imzaladığı bordrodaki süreden daha fazla süre ile çalıştığını ancak yukarıda sayılan yazılı belgeler ile ispatlayabilir. İşçinin imzalı bordrodaki süreden daha fazla çalıştığını yazılı belge ile kanıtlaması halinde, bordroda ödendiği belirtilen fazla çalışma ücreti işçinin gerçek ücreti üzerinden hesaplanan alacaklardan mahsup ediliyor.

Düşük gösterilen maaş oyunu bozuldu! Yargıtay'dan çalışanlar için kritik karar!

İMZALI BELGE OLMASI ÖNEMLİ

İşçi imzalı bordrodaki fazla çalışma süresinden daha fazla çalışma yaptığını yazılı belgeler ile ispatlayamazsa, bordrodaki fazla çalışma saati üzerinden hesaplama yapılıyor. Bordrodaki fazla çalışma süresinin işçinin gerçek fazla çalışma süresini yansıttığı, ancak karşılığı olan ücretin gerçek fazla çalışma ücretini yansıtmadığı kabul ediliyor. Bu durumda işçinin bordrodaki fazla çalışma süresinin karşılığı olan fazla çalışma ücreti gerçek ücret miktarı üzerinden yeniden hesaplanıyor. Hesaplanan tutar, imzalı bordroda ödendiği belirtilen tutardan mahsup edilir.

Düşük gösterilen maaş oyunu bozuldu! Yargıtay'dan çalışanlar için kritik karar!

TANIK İFADESİYLE KANITLANABİLİYOR

İşçinin bordroyu imzalamadığı hallerde ise bordroda görünen fazla çalışma süresinden daha fazla çalıştığını yazılı belgelerin yanı sıra tanık ifadeleriyle kanıtlaması da geçerli kabul ediliyor. Bu durumda ise kanıtlanan fazla çalışma süresinin ücreti gerçek ücret üzerinden hesaplanıyor. Hesaplanan bu tutardan bordroda gösterilen ve ödendiği banka kayıtlarında görülen tutar mahsup ediliyor.

Düşük gösterilen maaş oyunu bozuldu! Yargıtay'dan çalışanlar için kritik karar!

Yargıtaya göre (Esas No: 2025/649, Karar No: 2025/4104 Sayılı Karar), bordro hilesinin söz konusu olduğu hallerde, bordroda gösterilen fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin de gerçeği yansıtmadığı kabul edilmeli. Bunlara ilişkin işçi alacaklarının da gerçek ücret üzerinden hesaplanması gerekiyor. Ancak, fazla çalışmada olduğu gibi çalıştığı halde hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretinin ödenmediğini iddia eden işçinin bunu kanıtlaması gerekir.

