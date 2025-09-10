Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Esnaf yeni vergi sistemine erteleme talep etti!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 30 büyükşehir için uygulamaya konulacak olan vergi sistemine ilişkin açıklamada bulundu. Palandöken "30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellef esnaf ve sanatkârlarımızın 2026 yılı itibarıyla gerçek usule geçirileceği kararının 3 yıl ertelenmesini talep ediyoruz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Esnaf yeni vergi sistemine erteleme talep etti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 15:56

Türkiye ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 9 Eylül tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellef esnaf ve sanatkarların 2026 yılı itibarıyla gerçek usule geçirileceği’ karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esnaf yeni vergi sistemine erteleme talep etti!

Basit usul mükellefi esnaf ve sanatkarların gerçek usule geçişinin en az 3 yıl ertelenmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Resmi Gazetede yayımlanan 9 Eylül tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellef esnaf ve sanatkârlarımızın 2026 yılı itibarıyla gerçek usule geçirileceği açıklandı.

Esnaf yeni vergi sistemine erteleme talep etti!

Basit usulde vergilendirme sadece bir sistemi değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal istikrarın teminatıdır. Bu nedenle, büyükşehirlerde uygulanacak geçişin en az 3 yıl ertelenmesini, sürecinde esnafımıza gerekli desteklerin sağlanmasını ve altyapı hazırlandıktan sonra bu adımların atılmasını talep ediyoruz. Aksi halde küçük esnafın ayakta kalması imkânsız hale gelecektir" dedi.

Esnaf yeni vergi sistemine erteleme talep etti!

KEPENK KAPATMAYA GİDECEK

Yeni düzenlemenin küçük sermaye ile geçimini sağlamaya çalışan milyonlarca esnafa ağır mali ve idari yükler getireceğine işaret eden TESK Genel Başkanı Palandöken, "Basit usulde vergilendirilen esnafımız zaten sınırlı kazançla ayakta durmaya çalışıyor. Gerçek usule geçtiklerinde düzenli defter tutma ve beyanname verme zorunluluğu doğacak, KDV, geçici vergi, stopaj gibi kalemlerle vergi yükleri katlanacak. Bu tablo, küçük işletmelerimizin gelirinden fazla gider yapmasına, hatta kepenk kapatmasına yol açabilecek" diye konuştu.

Esnaf yeni vergi sistemine erteleme talep etti!

ALTYAPI EKSİKLİĞİ VAR

Gerçek usule geçişle birlikte e-fatura, e-defter gibi uygulamaların zorunlu hale geleceğini hatırlatan Palandöken, "Gerçek usule geçiş aynı zamanda e-fatura, e-defter gibi dijital uygulamaları da zorunlu hale getiriyor. Ancak esnafımızın büyük kısmı henüz bu altyapıya erişemedi. Özellikle yaşı ilerlemiş veya dijital okuryazarlığı olmayan esnafımız açısından bu süreç büyük bir uyum sorunu oluşturacak. Teknolojik dönüşüme ayak uyduramayanların faaliyetlerini sonlandırması kaçınılmaz hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

Esnaf yeni vergi sistemine erteleme talep etti!

KAYITDIŞILIĞI ARTIRMA ENDİŞESİ

Esnaf ve sanatkârların sadece ekonomik değil, sosyal yönüyle de büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, "Unutulmamalı ki basit usulde vergilendirilen esnafımız sadece ekonomik değil, sosyal hayatın da vazgeçilmez unsurlarından biridir. Mahalle bakkalından terziye, ayakkabı tamircisinden marangozuna kadar pek çok meslek dalı yerel ekonominin temel direğidir. Onların faaliyetlerini sürdürememesi hem istihdamı olumsuz etkileyecek hem de kayıt dışılığı artıracaktır. Bu da hem hem de sosyal denge açısından ciddi bir risk oluşturur" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kışın elma bulamayacak mıyız? 4 bin 200 ton elma doluya teslim oldu
TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!
ETİKETLER
#Ekonomi
#vergi
#esnaf
#dijitalleşme
#Gerçek Usul
#Basit Usul
#Kayıt Dışılık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.