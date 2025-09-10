Kışın elma bulamayacak mıyız? 4 bin 200 ton elma doluya teslim oldu

Isparta'da etkili olan dolu yağışı, elma üreticilerini vurdu. Yırtılan filelerin altında kalan bahçelerde yüzde 70'e varan hasar meydana gelirken, yaklaşık 4 bin 200 ton elmanın kullanılamaz hale geldiği, toplam zararın ise 170 milyon TL olduğu açıklandı. Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gelendost ilçemizde yaklaşık 3 bin 200 dekar, Barla köyümüzde ise yaklaşık bin 500 dekar alandaki elma bahçelerimiz büyük zarar görmüştür. Ekiplerimiz sahada zarar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmekte olup, hazırlanacak rapor en kısa sürede Bakanlığımızla paylaşılacaktır. Afetlere karşı çiftçilerimizin Tarım Sigortası (TARSİM) yaptırmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük" denildi.

Isparta'nın Eğirdir ve Gelendost ilçelerinde geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini vurdu. Özellikle elma üretimiyle öne çıkan bölgede, bahçelerin üzerine kurulan dolu fileleri yağan dolunun ağırlığına dayanamayarak yırtıldı. Yapılan ilk incelemelere göre, Gelendost'ta 3 bin 200 hektar, Eğirdir'in Barla köyünde ise bin 500 hektar alandaki elma bahçeleri doludan zarar gördü. Sadece Barla köyü çevresinde yaklaşık 4 bin 200 ton sofralık elmanın kullanılamaz hale geldiği, bölgedeki toplam zararın ise 170 milyon TL olduğu bildirildi.

ÇİFTÇİ ZARAR EDECEK

Elma üreticisi Mehmet Eryılmaz, "Görünen köy kılavuz istemez. Büyük bir zarara uğradık. Bundan sonra ne yaparsak yapalım her türlü zarardayız. Bu zamana kadar elimizden geldiğince bahçelerimize baktık, hiçbir masraftan da kaçınmadık. Ama bu Allah'tan gelen bir şey. Sayın Valimizin açıklamalarını da duyduk. Geçen yıl Büyükkabaca köyünde de aynı durumu yaşamıştık ve valilik sorunumuzu çözmüştü. İnşallah bu kez de sorunumuza çözüm bulunur. Eğer bu ürün dalında kalırsa biz çok büyük zarar ederiz" dedi.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gelendost ilçemizde yaklaşık 3 bin 200 dekar, Barla köyümüzde ise yaklaşık bin 500 dekar alandaki elma bahçelerimiz büyük zarar görmüştür. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada zarar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmekte olup, hazırlanacak rapor en kısa sürede Bakanlığımızla paylaşılacaktır. Afetlere karşı çiftçilerimizin Tarım Sigortası (TARSİM) yaptırmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Afetten etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden memleketimizi her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum" ifadelerine yer verildi.