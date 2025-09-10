TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!

Türkiye'de 2026 yılının ikinci çeyreğinde Tamamla­yıcı Emeklilik Sistemi hayata geçirilecek. Yeni sistem hakkında tüm merak edilenleri ve Bireysel Emeklilik Sistemi ile arasındaki farkı anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni sistemin tüm kolaylık ve zorlukları hakkında bilgi verdi.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) şu anki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi değil; Bireysel Emeklilik Sistemi’in (BES) bir değişik versiyonu olduğunu anlatan Karakaş, çalışma hayatına giren herkesin OKS’ye zorunlu olarak dahil olduğunu ancak devletin, sistemi uygulamaya konduktan sonra cayma hakkının çok kullanıldığını gördüğü için aslında TES'in, işvereni de işin içine katarak, devlet katkısıyla çalışanların emekli olduktan sonra SGK emekli maaşı ve TES’ten gelecek emekli maaşıyla hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için yapılan bir sistem olduğunu açıkladı.

TES, SGK'NIN ALTERNATİFİ DEĞİL

Karakaş "Şu an SGK emekli sisteminin alternatifi yok. Ne BES ne TES, SGK’nın tam alternatifi olamaz. SGK’da bir kişi emekli olduktan sonra ölene kadar maaş alırken, TES veya BES’te ne kadar para yatırılırsa emeklilik maaşı da o miktarla sınırlı kalır. Bu farkın farkında olunması gerekir. BES ve TES, SGK’nın alternatifi olamaz." dedi.

Zaten BES varsa, TES’in gerekliliğinin sorgulanabildiğinden bahseden Karakaş, şu anda mevcut olan sistemin en fazla iki farklı şekilde olabileceğini mevcut BES’lerin, tamamlayıcı emeklilik sistemine geçecek şekilde düzenleneceğini ve mevcut BES üzerine inşa edileceğini söyledi. Karakaş, "OKS ile çalışanlar nasıl dahil oluyorsa, bu sistemle de devam edecek. BES’teki birikimler TES’e aktarılacak" dedi.

ÇALIŞAN İŞ DEĞİŞTİRİRSE NE OLACAK?

Karakaş, "Zaman kriteri BES’tekine benzer bir şekilde olacak. Şu anda emekli olabilmek için en az 56 yaşında olmanız gerekiyor. Devlet yüzde 30 katkı sağlıyor ve en az 10 yıl ödemişseniz tüm paranızı alabiliyorsunuz. TES, BES’in aynısı olacak; sadece cayma hakkı kaldırılacak ve işveren desteği olacak. İşten ayrılırsanız prim ödemek zorunda değilsiniz; yeniden işe girince primleriniz ödenmeye devam edecek." dedi.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR NE YAPACAK?

Karakaş, sistemin burada tercihe bağlı olabileceğini belirtti.

VERGİ DİLİMLERİ VE MAAŞLAR

Karakaş, "Maaşlar düşük, asgari ücret de malum; bu enflasyonla mücadele programı en çok emekçileri zorladı. Asgari ücret 26.000 TL civarında ve bunun yüzde 14’ü SGK’ya, yüzde 1’i işsizlik sigortasına, yüzde 3’ü TES’e gidiyor. Elinize geçen para 20.000 TL’nin altında olursa yaşam zorlaşır. TES’in birinci handikapı bu. İkincisi ise çalışmayanların durumu: Ev hanımları primlerini nasıl ödeyecek? Bağ-Kur sisteminin içinde mi olacak?" diyerek sistemin zorluklarına işaret etti.

İşveren kesiminin bu sistemle zorlanacağını vurgulayan Karakaş, "İşveren kesin şu anda SGK ve işsizlik sigortası ödüyoruz; buna ilave prim ödeyemeyiz" diyorlar.

TES ERTELENEBİLİR

TES’in yürürlüğe girmesinin zor olduğunu belirten Karakaş, "Bence ertelenebilir çünkü hükümet işçi ve işverenin mutabakatını arıyor." dedi.

VERGİDE ESNAF İÇİN DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Karakaş, "1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek ve büyükşehirleri kapsayacak. İlçe, kasaba ve nüfusu 30.000’in altındaki yerler kapsam dışında olacak. Büyükşehirlerdeki esnaf ve işyerleri etkilenecek. Devlet, vergi kaçırmayı önlemeyi ve vergide adaleti sağlamayı hedefliyor. Gerçekte esnaf tanımına giren büyük işyerleri artık daha az vergi ödeyecek. Giderleriniz fazlaysa ödeyeceğiniz vergi azalabilir; bu da avantaj sağlayacaktır." diyerek yeni vergi sistemi hakkında da bilgi verdi.