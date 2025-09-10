Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!

Türkiye, zorunlu olarak çalışanlara uygulanacak ve işverenin de desteğini sağlayacak olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na geçmeye hazırlanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e özel açıklamalarla sistemin zorluklarından ve getireceği yeniliklerden bahsetti. Aynı zamanda Karakaş, 30 büyükşehirde uygulanacak olan ve vergide adaletsizliği önlemek için hayata geçirilmeye çalışılan yeni vergi sistemi hakkında da tüm merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 11:45

Türkiye'de 2026 yılının ikinci çeyreğinde Tamamla­yıcı Sistemi hayata geçirilecek. Yeni sistem hakkında tüm merak edilenleri ve ile arasındaki farkı anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni sistemin tüm kolaylık ve zorlukları hakkında bilgi verdi.

TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!

'nin (TES) şu anki Sosyal Güvenlik Kurumu () gibi değil; Bireysel Emeklilik Sistemi’in () bir değişik versiyonu olduğunu anlatan Karakaş, çalışma hayatına giren herkesin OKS’ye zorunlu olarak dahil olduğunu ancak devletin, sistemi uygulamaya konduktan sonra cayma hakkının çok kullanıldığını gördüğü için aslında TES'in, işvereni de işin içine katarak, devlet katkısıyla çalışanların emekli olduktan sonra SGK emekli maaşı ve TES’ten gelecek emekli maaşıyla hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için yapılan bir sistem olduğunu açıkladı.

TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!

TES, SGK'NIN ALTERNATİFİ DEĞİL

Karakaş "Şu an SGK emekli sisteminin alternatifi yok. Ne BES ne TES, SGK’nın tam alternatifi olamaz. SGK’da bir kişi emekli olduktan sonra ölene kadar maaş alırken, TES veya BES’te ne kadar para yatırılırsa emeklilik maaşı da o miktarla sınırlı kalır. Bu farkın farkında olunması gerekir. BES ve TES, SGK’nın alternatifi olamaz." dedi.

TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!

Zaten BES varsa, TES’in gerekliliğinin sorgulanabildiğinden bahseden Karakaş, şu anda mevcut olan sistemin en fazla iki farklı şekilde olabileceğini mevcut BES’lerin, tamamlayıcı emeklilik sistemine geçecek şekilde düzenleneceğini ve mevcut BES üzerine inşa edileceğini söyledi. Karakaş, "OKS ile çalışanlar nasıl dahil oluyorsa, bu sistemle de devam edecek. BES’teki birikimler TES’e aktarılacak" dedi.

TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!

ÇALIŞAN İŞ DEĞİŞTİRİRSE NE OLACAK?

Karakaş, "Zaman kriteri BES’tekine benzer bir şekilde olacak. Şu anda emekli olabilmek için en az 56 yaşında olmanız gerekiyor. Devlet yüzde 30 katkı sağlıyor ve en az 10 yıl ödemişseniz tüm paranızı alabiliyorsunuz. TES, BES’in aynısı olacak; sadece cayma hakkı kaldırılacak ve desteği olacak. İşten ayrılırsanız prim ödemek zorunda değilsiniz; yeniden işe girince primleriniz ödenmeye devam edecek." dedi.

TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR NE YAPACAK?

Karakaş, sistemin burada tercihe bağlı olabileceğini belirtti.

TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!

VERGİ DİLİMLERİ VE MAAŞLAR

Karakaş, "Maaşlar düşük, asgari ücret de malum; bu enflasyonla mücadele programı en çok emekçileri zorladı. Asgari ücret 26.000 TL civarında ve bunun yüzde 14’ü SGK’ya, yüzde 1’i işsizlik sigortasına, yüzde 3’ü TES’e gidiyor. Elinize geçen para 20.000 TL’nin altında olursa yaşam zorlaşır. TES’in birinci handikapı bu. İkincisi ise çalışmayanların durumu: Ev hanımları primlerini nasıl ödeyecek? Bağ-Kur sisteminin içinde mi olacak?" diyerek sistemin zorluklarına işaret etti.

TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!

İşveren kesiminin bu sistemle zorlanacağını vurgulayan Karakaş, "İşveren kesin şu anda SGK ve işsizlik sigortası ödüyoruz; buna ilave prim ödeyemeyiz" diyorlar.

TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!

TES ERTELENEBİLİR

TES’in yürürlüğe girmesinin zor olduğunu belirten Karakaş, "Bence ertelenebilir çünkü hükümet işçi ve işverenin mutabakatını arıyor." dedi.

TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!

VERGİDE ESNAF İÇİN DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Karakaş, "1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek ve büyükşehirleri kapsayacak. İlçe, kasaba ve nüfusu 30.000’in altındaki yerler kapsam dışında olacak. Büyükşehirlerdeki esnaf ve işyerleri etkilenecek. Devlet, vergi kaçırmayı önlemeyi ve vergide adaleti sağlamayı hedefliyor. Gerçekte esnaf tanımına giren büyük işyerleri artık daha az vergi ödeyecek. Giderleriniz fazlaysa ödeyeceğiniz vergi azalabilir; bu da avantaj sağlayacaktır." diyerek yeni vergi sistemi hakkında da bilgi verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olacak: Tüm çalışanlar etkilenecek! Özgür Erdursun BES ve TES farkını anlattı
Türkiye ekonomisi için pozitif adım: Fitch büyüme tahminlerini yükseltti
ETİKETLER
#sgk
#emeklilik
#işveren
#tamamlayıcı emeklilik sistemi
#bireysel emeklilik sistemi
#bes
#Devlet Katkısı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.