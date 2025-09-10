Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olacak: Tüm çalışanlar etkilenecek! Özgür Erdursun BES ve TES farkını anlattı

Türkiye'de 2026 yılının ikinci çeyreğinde Tamamla­yıcı Emeklilik Sistemi hayata geçirilecek. Zaten Bireysel Emeklilik Sistemi uygulanıyordu, çalışanlar bu iki sistem arasındaki farkları merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak ve zorunlu olacak TES hakkında merak edilenleri anlattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olacak: Tüm çalışanlar etkilenecek! Özgür Erdursun BES ve TES farkını anlattı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 09:14

Türkiye’nin gündemine yeniden gi­ren Tamamla­yıcı Sistemi (), Orta Vadeli Prog­ram’da 2026 yılı­nın ikinci çeyre­ğinde başlayacak şekilde planlan­dı. Uzmanı Özgür Erdursun, çalışma hakkında tüm merak edilenleri anlattı.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olacak: Tüm çalışanlar etkilenecek! Özgür Erdursun BES ve TES farkını anlattı

BES VE TES ARASINDAKİ FARK NEDİR?

/OKS: 2017’den bu yana uygulanan, 45 yaş altı çalışanların otomatik katıldı­ğı, maaşlardan kesinti yapılan bireysel emeklilik sistemidir.

TES: Hem çalışanın hem işverenin katkı yaptığı, SGK’dan bağımsız ikinci ba­samak zorunlu emeklilik sis­temi olacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olacak: Tüm çalışanlar etkilenecek! Özgür Erdursun BES ve TES farkını anlattı

Orta Vadeli Program’a gö­re TES'in 2026 yılının 2. çeyre­ğinde (Nisan–Haziran) başla­yacağını belirten Erdursun, sistemin 1 Nisan–30 Haziran 2026 ara­sında yürürlüğe gireceğini söyledi.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olacak: Tüm çalışanlar etkilenecek! Özgür Erdursun BES ve TES farkını anlattı

BES’te yalnızca 45 yaş al­tı çalışanlar otomatik olarak katılırken TES’te ise tüm çalışanlar için zorunlu katılım yapacağını söyleyen Erdursun, BES’te girişten sonra­ki ilk 2 ay içinde cayma hakkı olduğunu ancak TES’te en az 10 yıl sis­temde kalma şartı getirildiğini açıkladı.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olacak: Tüm çalışanlar etkilenecek! Özgür Erdursun BES ve TES farkını anlattı

Çalışan katkısı konusunda da bilgi veren Erdursun, "Hem BES’te hem de TES’te maaştan %3 kesinti yapılacak. Bu durum özellikle düşük maaşlı çalışanlarda gelir kay­bına yol açabilir. Ayrıca BES’te işveren katkısı yokken TES’te işveren de aynı oranda (%3) katkı yapmak zo­runda olacak" dedi. Aynı zamanda BES’te hem TES’te %30 devlet katkısı bulunuyor.

SİSTEMDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLUNACAK?

BES’te isteyen istediği zaman çıkabileceğini belirten Erdursun; 10 yıl kalıp 56 yaşını dolduran emeklilik geliri bağlatabileceğini hatırlattı. TES’te ise birikimlere erişim SGK’daki emeklilik ya­şına paralel olacak.

09.09.1999–30.04.2008 arasında sigortalı olanlar: Ka­dın 58, erkek 60.

01.05.2008 sonrası sigor­talılar: Kadın 58–65, erkek 60–65 (kademeli).

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olacak: Tüm çalışanlar etkilenecek! Özgür Erdursun BES ve TES farkını anlattı

ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

Erdursun, BES'te toplu para veya emekli maaşı olarak alınabi­lecekken TES'te SGK’dan alınan ma­aşa ek, tamamlayıcı maaş bağ­lanacağını belirtti.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olacak: Tüm çalışanlar etkilenecek! Özgür Erdursun BES ve TES farkını anlattı

Erdursun, "Tamamlayıcı Emeklilik Sis­temi (TES), emeklilikte ikinci bir maaş yaratacak önemli bir adım. Ancak hem çalışan hem iş­veren açısından yeni mali­yetler ve zorunlu kesintiler anlamına geliyor. Maaşların düşüklüğü düşünüldüğün­de, kısa vadede tepki çekmesi muhtemel. Öte yandan devle­tin amacı, tasarruf oranlarını artırmak ve sosyal güvenlik sistemini desteklemek. TES, 2026’nın ikinci çey­reğinde hayatımıza girdiğin­de, en çok tartışılacak başlık maaşlardan yapılacak zorun­lu kesinti ve işveren katkısı olacak." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın rekor yürüyüşünü sürdürüyor! Gözler Fed kararında! İşte, 10 Eylül altın fiyatları
Herkesin maaşının yüzde 3'ü kesilecek! Emin Yılmaz çalışanları uyardı
ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#emeklilik
#tamamlayıcı emeklilik sistemi
#tes
#bes
#İşveren Katkısı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.