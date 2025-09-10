Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olacak: Tüm çalışanlar etkilenecek! Özgür Erdursun BES ve TES farkını anlattı

Türkiye’nin gündemine yeniden gi­ren Tamamla­yıcı Emeklilik Sistemi (TES), Orta Vadeli Prog­ram’da 2026 yılı­nın ikinci çeyre­ğinde başlayacak şekilde planlan­dı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışma hakkında tüm merak edilenleri anlattı.

BES VE TES ARASINDAKİ FARK NEDİR?

BES/OKS: 2017’den bu yana uygulanan, 45 yaş altı çalışanların otomatik katıldı­ğı, maaşlardan kesinti yapılan bireysel emeklilik sistemidir.

TES: Hem çalışanın hem işverenin katkı yaptığı, SGK’dan bağımsız ikinci ba­samak zorunlu emeklilik sis­temi olacak.

Orta Vadeli Program’a gö­re TES'in 2026 yılının 2. çeyre­ğinde (Nisan–Haziran) başla­yacağını belirten Erdursun, sistemin 1 Nisan–30 Haziran 2026 ara­sında yürürlüğe gireceğini söyledi.

BES’te yalnızca 45 yaş al­tı çalışanlar otomatik olarak katılırken TES’te ise tüm çalışanlar için zorunlu katılım yapacağını söyleyen Erdursun, BES’te girişten sonra­ki ilk 2 ay içinde cayma hakkı olduğunu ancak TES’te en az 10 yıl sis­temde kalma şartı getirildiğini açıkladı.

Çalışan katkısı konusunda da bilgi veren Erdursun, "Hem BES’te hem de TES’te maaştan %3 kesinti yapılacak. Bu durum özellikle düşük maaşlı çalışanlarda gelir kay­bına yol açabilir. Ayrıca BES’te işveren katkısı yokken TES’te işveren de aynı oranda (%3) katkı yapmak zo­runda olacak" dedi. Aynı zamanda BES’te hem TES’te %30 devlet katkısı bulunuyor.

SİSTEMDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLUNACAK?

BES’te isteyen istediği zaman çıkabileceğini belirten Erdursun; 10 yıl kalıp 56 yaşını dolduran emeklilik geliri bağlatabileceğini hatırlattı. TES’te ise birikimlere erişim SGK’daki emeklilik ya­şına paralel olacak.

09.09.1999–30.04.2008 arasında sigortalı olanlar: Ka­dın 58, erkek 60.

01.05.2008 sonrası sigor­talılar: Kadın 58–65, erkek 60–65 (kademeli).

ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

Erdursun, BES'te toplu para veya emekli maaşı olarak alınabi­lecekken TES'te SGK’dan alınan ma­aşa ek, tamamlayıcı maaş bağ­lanacağını belirtti.

Erdursun, "Tamamlayıcı Emeklilik Sis­temi (TES), emeklilikte ikinci bir maaş yaratacak önemli bir adım. Ancak hem çalışan hem iş­veren açısından yeni mali­yetler ve zorunlu kesintiler anlamına geliyor. Maaşların düşüklüğü düşünüldüğün­de, kısa vadede tepki çekmesi muhtemel. Öte yandan devle­tin amacı, tasarruf oranlarını artırmak ve sosyal güvenlik sistemini desteklemek. TES, 2026’nın ikinci çey­reğinde hayatımıza girdiğin­de, en çok tartışılacak başlık maaşlardan yapılacak zorun­lu kesinti ve işveren katkısı olacak." dedi.