Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın fiyatları rekor yürüyüşünü sürdürüyor! Gözler Fed kararında! İşte, 10 Eylül altın fiyatları

Altın fiyatları rekorlar serisini yeni haftaya taşırken dün 4.915 TL’yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan gram altın, ardından gelen kâr satışlarıyla bir miktar geriledi. Ancak gelecek hafta yapılacak Fed toplantısının sonucuna göre yeni rekorların gelme ihtimali yüksek. İşte 10 Eylül 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları…

KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 06:45
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 06:56

Altın piyasaları yatırımcıların gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran değerli metal, haftanın kapanışında kısmi bir geri çekilme yaşasa da yeni haftaya güçlü başladı. Özellikle ’in 16-17 Eylül’de açıklaması beklenen ihtimali, ticaretteki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönünde belirleyici oluyor.

Altın fiyatları rekor yürüyüşünü sürdürüyor! Gözler Fed kararında! İşte, 10 Eylül altın fiyatları
10 EYLÜL 2025 ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz hafta ortasında 3.559 doları gören ons altın, 10 Eylül 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla 3.583 dolar seviyesinde işlem görüyor. ise serbest piyasada 4.757 TL’den alıcı buluyor. Peki altın cephesinde son rakamlar nasıl?

Altın fiyatları rekor yürüyüşünü sürdürüyor! Gözler Fed kararında! İşte, 10 Eylül altın fiyatları

10 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.823,48 TL

Satış: 4.823,90 TL

Altın fiyatları rekor yürüyüşünü sürdürüyor! Gözler Fed kararında! İşte, 10 Eylül altın fiyatları

10 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.949,00 TL

Satış: 8.034,00 TL

Altın fiyatları rekor yürüyüşünü sürdürüyor! Gözler Fed kararında! İşte, 10 Eylül altın fiyatları

10 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.898,00 TL

Satış: 16.067,00 TL

Altın fiyatları rekor yürüyüşünü sürdürüyor! Gözler Fed kararında! İşte, 10 Eylül altın fiyatları

10 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.701,00 TL

Satış: 31.989,00 TL

Altın fiyatları rekor yürüyüşünü sürdürüyor! Gözler Fed kararında! İşte, 10 Eylül altın fiyatları

10 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.634,55 dolar

Satış: 3.634,93 dolar

Altın fiyatları rekor yürüyüşünü sürdürüyor! Gözler Fed kararında! İşte, 10 Eylül altın fiyatları
