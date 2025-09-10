Altın fiyatları rekor yürüyüşünü sürdürüyor! Gözler Fed kararında! İşte, 10 Eylül altın fiyatları

Altın piyasaları yatırımcıların gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran değerli metal, haftanın kapanışında kısmi bir geri çekilme yaşasa da yeni haftaya güçlü başladı. Özellikle Fed’in 16-17 Eylül’de açıklaması beklenen faiz indirimi ihtimali, ticaretteki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönünde belirleyici oluyor.

10 EYLÜL 2025 ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz hafta ortasında 3.559 doları gören ons altın, 10 Eylül 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla 3.583 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise serbest piyasada 4.757 TL’den alıcı buluyor. Peki altın cephesinde son rakamlar nasıl?

10 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.823,48 TL

Satış: 4.823,90 TL

10 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.949,00 TL

Satış: 8.034,00 TL

10 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.898,00 TL

Satış: 16.067,00 TL

10 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.701,00 TL

Satış: 31.989,00 TL

10 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.634,55 dolar

Satış: 3.634,93 dolar