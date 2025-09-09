Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Herkesin maaşının yüzde 3'ü kesilecek! Emin Yılmaz çalışanları uyardı

2026-2028 Orta Vadeli Program kapsamında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hayata geçirilecek. 2026’nın ikinci çeyreğinde başlayacak sistemle birlikte çalışanların maaşından yüzde 3’ü oranında kesinti yapılacak. İşverenlerin de aynı oranda katkı yapması öngörülüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, TES hakkında tüm merak edilenleri TGRT Haber'e özel anlattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 15:32

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, () hakkında merak edilenleri TGRT Haber’e anlattı. 2026-2028 Orta Vadeli Program kapsamında TES’in 2026’nın ikinci çeyreğinde yürürlüğe gireceğini hatırlatan Yılmaz, “Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak” dedi.

Herkesin maaşının yüzde 3'ü kesilecek! Emin Yılmaz çalışanları uyardı

ZORUNLU KESİNTİ GELİYOR

Yılmaz, “Bireysel Sistemi 2017’de zorunlu olarak yüzde 3 kesinti ile hayatımıza girdi. Sistemde 2 ay kalıp sonra vazgeçince çıkılabiliyordu, kesinti yapılmıyordu. 2017’de 5 işçi ve üzerinde çalışanı bulunan işyerleri için yüzde 3 oranında kesinti yapmak zorunluydu. Bunu yapmazsanız idari para cezası alıyordunuz. Ama iki aylık gecikmeden sonra sistemden çıkarsa işçi ayrılabiliyordu” diye konuştu.

Herkesin maaşının yüzde 3'ü kesilecek! Emin Yılmaz çalışanları uyardı

Yeni sistemde ise cayma hakkının olmayacağını vurgulayan Yılmaz, “’teki gibi tek başına emeklilik maaşı yerine, TES ek bir destek niteliği sağlıyor. Yüzde 3’lük kısımda cayma hakkı tamamen kalkacak, bundan sonra bütün çalışanlardan yüzde 3 oranında kesinti devam edecek” ifadelerini kullandı.

Herkesin maaşının yüzde 3'ü kesilecek! Emin Yılmaz çalışanları uyardı

İŞVERENDEN DE KESİNTİ YAPILACAK

Çalışanların sistemden ayrılma şansı olmayacağını söyleyen Yılmaz, “Brüt ücretin yüzde 3’ü kadar bir kesinti 2026’nın ikinci çeyreğinde, Nisan-Mayıs-Haziran itibarıyla işçiden kesilecek. İşverenlerden de muhtemelen – kesin olmamakla birlikte – yüzde 3 kesinti yapılması bekleniyor” dedi.

Herkesin maaşının yüzde 3'ü kesilecek! Emin Yılmaz çalışanları uyardı

TES İLE BES ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Uzman Yılmaz, iki sistem arasındaki farklara da değindi:

“BES isteğe bağlıydı, TES zorunlu.”

“BES’te işveren katkısı yoktu, TES’te işveren katkısı var.”

“BES’te maddi açıdan sıkışınca birikiminizi kullanıyor ve tamamen çıkabiliyordunuz TES'te mümkün değil.”

Herkesin maaşının yüzde 3'ü kesilecek! Emin Yılmaz çalışanları uyardı

TES NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Tamamlayıcı sistemin neden gündeme geldiğini açıklayan Yılmaz, “Emeklilik hesaplama sisteminde aylık bağlanma oranı düştüğü için şu an 4 milyon kadar kişi emekli maaşı alıyor. Biriken paralar vasıtasıyla sistemde BES’te 10 yıl kalarak 56 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Müdahale olmazsa bir sonraki dönemde emekli olacaklar için ikincil bir emeklilik sistemi olacak” ifadelerini kullandı.

Herkesin maaşının yüzde 3'ü kesilecek! Emin Yılmaz çalışanları uyardı

Yılmaz ayrıca, “İşçinin hesabı üzerinden bazı yatırım araçlarını tercih edebiliyorsunuz. Borsada, altında, dövizde BES adı altında yatırım yapılabiliyor. Bu modelin uygulandığı dünyada başka ülkeler de var. İkili emeklilik sistemi olan birçok ülke mevcut” dedi.

Herkesin maaşının yüzde 3'ü kesilecek! Emin Yılmaz çalışanları uyardı

TES'TE KISMİ ÇIKIŞ HAKKI VAR MI?

Kısmi çıkış konusuna da değinen Yılmaz, “Bedelli askerlik ve hac ibadeti gibi durumlarda ilerleyen zamanda çıkış imkânı sağlanması gündemde. Şu an açıklanan OVP ile bu durum 2026’nın son çeyreğine ertelendi” bilgisini verdi.

Herkesin maaşının yüzde 3'ü kesilecek! Emin Yılmaz çalışanları uyardı

EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

BES’te 10 yıl kalıp 56 yaşında emeklilik söz konusuyken, TES’te henüz net bir düzenleme olmadığını belirten Yılmaz, “Kanuni düzenleme bekleniyor. Mevcut sisteme bakılırsa 10 yıl kalıp 56 yaş şartı öngörülüyor. TES’te buna benzer yaş kriteri ya da kısmi olarak yaş bazında alamama, toptan alma gibi durumlar olabilecek. Ayrıca, çalışan hayatını kaybettiğinde birikimi lehtar olarak devretme hakkı da olacak” dedi.

Herkesin maaşının yüzde 3'ü kesilecek! Emin Yılmaz çalışanları uyardı

ÇALIŞAN EMEKLİLER DE DAHİL OLACAK

Emekliler için de durumun farklı olmayacağını söyleyen Yılmaz, “BES’te emekli olmama şartı vardı. Ancak 2023 yılının Mart ayında EYT düzenlemesiyle 99 öncesindeki yaş şartı kaldırıldı. TES’te de aynı şekilde emekli olup da çalışmaya devam edenler için durum geçerli olacak. TES’te emekli olup çalışsanız da çalışmasanız da para biriktirip paranızı alma hakkınız bulunacak” açıklamasını yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
İkinci el araç alacaklar bu tarihi bekliyor!
ETİKETLER
#emeklilik
#istihdam
#tamamlayıcı emeklilik sistemi
#tes
#bes
#Zorunlu Kesinti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.