TGRT Haber
27°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan iş hayatında kadının rolünün artması ve istihdamın çoğaltılması için yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda bu haklardan yararlanılması için yaş sınırının kaldırıldığını ve çocuk desteği konusunda maddi yardımların arttığını bildirdi. İşte detaylar...

Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
Bengü Sarıkuş
09.09.2025
09.09.2025
saat ikonu 12:47

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ülkemizin geleceğini korumak ve çalışma hayatını güçlendirmek için ne tür adımlar atıldığına ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!

Bakan Işıkhan, kadınların işgücüne katılımını sağlarken iş-aile uyumunu da kolaylaştırdıklarını İçin Pozitif Ayrıcalık Projesi ile çocuklu kadınları desteklediklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!

157.500 TL’YE KADAR MADDİ DESTEK

Bakan Işıkhan'ın yaptığı paylaşımda istihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97.500 TL’ye kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık toplam 60.000 TL’ye kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157.500 TL’ye kadar maddi destek sağlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!

YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Ayrıca çocuk bakım desteğinin 7.500 TL’den 10.000 TL’ye çıkarıldığını ve ailelere daha fazla destek olmak adına destek süresini 3 aydan 6 aya uzatıldığını ifade etti. Bakan Işıkhan daha fazla kadının bu haklardan yararlanmasını sağlamak için yaş sınırı uygulamasının da kaldırıldığında bahsetti.

https://x.com/isikhanvedat/status/1965339706964455517

TGRT Haber
