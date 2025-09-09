Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş 6500 lira için tarih verdi

Altın fiyatları rekordan rekora koşmaya devam ediyor. Hem içeride hem de dışarıda siyasi ve ekonomik olarak gelişmelerin yoğun yaşandığı dönemde rekora doymayan altın fiyatları için Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

Radarda 5000 lira seviyesi olduğunu ifade eden Memiş, çok hızlı yükselişlerden sonra mutlaka kar satışları zaman zaman olduğunu; hem içerideki hem dışarıdaki gelişmeleri radara almaya devam ettiklerini belirtti. Memiş, özellikle 3050 lira seviyesinden yıla başlayan gram altının TL fiyatının 8 aylık süreç içerisinde gramında 1852 lira yükseldiğini hatırlattı.

Ons bazında altının 8 ayda 1023 dolar yükseldiğini söyleyen Memiş, "Yani yüzde 60 civarında gram altın, yüzde 40 civarında ons altın ciddi anlamda yükseldiğini gözlemliyoruz. Tabii jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, ticaret savaşları gibi birçok etken altın fiyatlarının yine 2025 yılında yükselişine neden oldu." dedi.

ALTIN İÇİN BEKLEME ÖNERİSİ

Yine 2025 yılında altın yatırımcısı üzülmedi ve özellikle elinde altın bulunduran yatırımcısına eğer nakde ihtiyacınız yoksa ev almayacaksınız, araba almayacaksınız biraz daha bekleme tavsiyesi yapan Memiş, "Elinde altın bulunduran yatırımcısına bugünlerde eğer nakde ihtiyacınız yoksa bekleyin. Hatta 2026 yılını gözetin. Çünkü 2026 yılında 6000 - 6500 lira aralığında bir gram altın bekliyoruz. Yani bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler 2026 yılında da altının güvenli liman olacağını yine yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini bize gösteriyor." dedi.

ŞİMDİ ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?

Bu haftanın hem dışarıda hem içeride yoğun olduğunu belirten Memiş, "Yani şu anda altın alır mıydım? Yani aceleniz yoksa almaya ihtiyacınız zorunlu değilse eğer bu haftayı pas geçmek lazım. Biraz beklemek lazım. Çünkü bu hafta hem içeride hem dışarıda yoğun bir hafta. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var perşembe günü. Yine perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Başkan Lagarde'ın açıklamaları var. Yine çarşamba günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak ama önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Yani önümüzdeki 10 gün piyasalar için çok kritik, çok dalgalı bir seyirde bir trend göreceğiz. Yani önümüzdeki bir hafta boyunca, 10 gün boyunca alacaklar da, satacaklar da bence beklemeli. Bu süreç biraz daha dalgalı seyirde devam edecek gibi duruyor." dedi.

ALTIN NE KADAR OLACAK?

Memiş, "İki tahminimiz vardı yıl sonu için. 4500 TL kritik direnç seviyesi. İşte bu kritik direnç seviyesi kırıldı. Sıra 5000 TL seviyesinde. 5000 TL seviyesinde çok da bir şey kalmadı. 100 lira gibi bir rakam var gram altın tarafında. Eğer bir sorun çıkmazsa bu yıl sonuna kadar o psikolojik direnç seviyesi 5000 lira seviyesi görülür diye tahmin ediyoruz" dedi.