Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Simit zammı yılbaşına kadar ertelendi! 4 şehirde geçerli olacak

Geçtiğimiz günlerde simit fiyatlarının 15 liradan 20 liraya yükseltilmesi yönünde karar alınmıştı. Pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odalarının başkanları simit fiyatlarına ilişkin ortak açıklama yaptı. İşte detaylar...

Simit zammı yılbaşına kadar ertelendi! 4 şehirde geçerli olacak
09.09.2025
09.09.2025
saat ikonu 10:01

, İstanbul, İzmir ve Bursa'da fiyatlarına yapılan artışın 2026 yılının ocak ayına kadar ertelenmesine karar verildi. ​​​​​​​Söz konusu illerdeki pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu odalarının başkanları simit fiyatlarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Simit zammı yılbaşına kadar ertelendi! 4 şehirde geçerli olacak

Açıklamada, artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının geçen hafta 15 liradan 20 liraya yükseltilmesi yönünde karar alındığı anımsatılarak, "Ancak Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Simit zammı yılbaşına kadar ertelendi! 4 şehirde geçerli olacak

VATANDAŞIN GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLENİYOR

Bu süreçte odalara binlerce dilekçe ulaştığı, vatandaşların, simit fiyatlarının günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkilediğini dile getirdikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Simit zammı yılbaşına kadar ertelendi! 4 şehirde geçerli olacak

"Öte yandan esnafımız da artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle son derece zor bir dönemden geçmektedir. Tüm bu zorluklara rağmen esnafımız için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek, milletimizin yanında yer alma iradesini bir kez daha göstermiştir. Bizler, 4 büyük şehirdeki oda başkanları olarak, hem vatandaşımızın sofrasını koruyacak hem de esnafımızın emeğini gözetebilecek çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz."

