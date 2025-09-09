Menü Kapat
27°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Vergide yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren her şey değişecek

Büyükşehir statüsündeki illerde nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde mükellefler artık gerçek usulde vergilendirilecek. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Vergide yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren her şey değişecek
Dünya gazetesi
09.09.2025
09.09.2025
Cumhurbaşkanlığı kararıyla nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler artık basit usulde değil, gerçek usulde vergilendirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme; emtia imalatı ve satışı, işleri, motorlu taşıt bakımı, ve eğlence işletmeleri ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapanları kapsıyor. Uygulama 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Vergide yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren her şey değişecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, büyükşehir statüsündeki illerde nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde mükellefler artık gerçek usulde vergilendirilecek.

Vergide yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren her şey değişecek

KARAR NELERİ KAPSIYOR?

* Her türlü emtia imalatı,
* Her türlü emtia alım-satımı (gezici veya pazar takibi suretiyle yapılan perakende alım-satım hariç),
* İnşaat faaliyetleri,
* Motorlu taşıtların bakım ve onarımı,
* Lokanta, kafe ve benzeri hizmet işletmeleri,
* Eğlence ve istirahat yerleri,
* Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetleri gibi alanlarda faaliyet gösterenleri kapsıyor.

Vergide yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren her şey değişecek

1 OCAK İTİBARIYLA UYGULANACAK

Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece basit usulde vergilendirme imkânı ortadan kalkarken, mükellefler kazançlarını gerçek usule göre beyan edecek.

Vergide yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren her şey değişecek

AMAÇ NE?

30 bini geçen ilçelerde küçük esnaf ve işletmelerin vergi yükü artacak, kayıt dışılığın önlenmesi ve vergi tabanının genişlemesi hedeflenecek.

