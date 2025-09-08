Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

EYT bekleyenler dikkat! İsa Karakaş kademe hakkında merak edilenleri anlattı

EYT düzenlemesinin ardından 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca kişi, aynı kuşaktan olmalarına rağmen yıllarca daha geç emekli olmalarını “adaletsizlik” olarak görüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni bir yasal düzenleme yapılırsa, askerlik ve doğum borçlanması gibi yollarla kademe kapsamına girme imkânı da doğabileceğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
EYT bekleyenler dikkat! İsa Karakaş kademe hakkında merak edilenleri anlattı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 11:31

8 Eylül 1999 ve öncesinde bir gün bile girişi olanlar yaşa takılmadan derhâl emekli olurken bu tarihten hemen 1 gün sonra işe girişi olan aynı kuşaktaki kişiler sırf bir gün sonra işe girişleri yapıldığı için erkeklerde 17 yıl kadınlarda ise 20 yıla kadar geç emekli oluyor. Uzmanı İsa Karakaş, emeklilikte kademe bekleyenlerin merak ettiği soruların cevaplarını aradı. İşte detaylar...

EYT bekleyenler dikkat! İsa Karakaş kademe hakkında merak edilenleri anlattı

Kaçak çalışamadan ya da staj-çırak olarak çalışmadan veya askerlik görevini yapmak, üniversite eğitimine devam etmekten dolayı 8 Eylül 1999 tarihinden hemen sonra sigorta girişi olanlardan kadınlar 58, erkek ise 60 yaşını beklemek zorunda kaldığını belirten Karakaş, ’liler yaş şartı aranmadan 5000-5975 gün primle emekli olurken sırf 1 gün sonra sigortası yapılanlar 7000-8000 ve daha fazla primleri olmasına karşın belirtilen yaşı beklemek zorunda kaldığını söyledi.

EYT bekleyenler dikkat! İsa Karakaş kademe hakkında merak edilenleri anlattı

EMEKLİLİK ŞARTLARI YER ALDIKLARI SİGORTALILIK TÜRÜNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Emeklilikte kademe bekleyenler EYT sonra hemen sigorta girişi başlayıp sosyal güvenlik reformuna kadar sigortalılığı bulunanları kapsamaktadır. Bu bağlamda Kademe bekleyenler tek bir sigortalılık grubunda yer almadığından şartları da yer aldıkları sigortalılık türüne göre farklılık arz etmektedir. Buradan hareketle genel olarak 09.09.1999-30.04.2008 döneminde sigorta girişi olan; İş Kanunu’na tabi olan işçiler ile işçi gibi sigortalı sayılan SSK’lılar, Esnaf-sanatkâr, şirket ortağı ile diğer kendi hesabına çalışanlar, Bağ_Kur’lular, Memur ve memur gibi iştirakçi sayılan Emekli Sandığına tabi olanlar, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur, Banka ve TOBB… sandıklarına tabi olanlar olmak üzere 6 grupta yer alan çok sayıda emeklilikte adalet/kademe bekleyenler bulunuyor.

EYT bekleyenler dikkat! İsa Karakaş kademe hakkında merak edilenleri anlattı

Karakaş, 09.09.1999-30.04.2008 döneminde sigorta girişlerinin bulunmadığını ancak borçlanma yoluyla kademe kapsamına girme ihtimallerinin bulunup bulunmadığını sorduğundan bahsetti.

EYT bekleyenler dikkat! İsa Karakaş kademe hakkında merak edilenleri anlattı

KİMLERİN EYT İHTİMALİ VAR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 3 Mart 2023 günü Resmî Gazete’de yayımlanan kanunda aslında EYT’li olmadığı hâlde çok sayıda vatandaşımıza borçlanma yoluyla EYT’li olma fırsatı verildiğini söyleyen Karakaş, "Emeklilikte adalet ile ilgili bir yasal düzenleme olursa elbette bahsettiğimiz EYT düzenlemesinde olduğu gibi borçlanma ile kademeli emeklilik kapsamına girme ihtimali doğabilir." dedi.

EYT bekleyenler dikkat! İsa Karakaş kademe hakkında merak edilenleri anlattı

Karakaş, buna göre askerlik borçlanmasıyla sigortalı işe başlama tarihini 30 Nisan 2008 ve öncesine çekebilenlerin kademe kapsamına girme şansları olabileceğini ifade etti. Aynı şekilde belirtilen tarihten önce staj sigortası olan kadınların da doğum borçlanmasıyla yapılacak düzenlemeye girme ihtimallerinin bulunduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek
Yeni OVP açıklandı: İşte önümüzdeki 3 yılın enflasyon, büyüme ve işsizlik hedefleri
ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#emeklilik
#eyt
#sigorta
#Kayıt Tarihi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.