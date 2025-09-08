Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Yeni OVP açıklandı: İşte önümüzdeki 3 yılın enflasyon, büyüme ve işsizlik hedefleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '2026-2028 Orta Vadeli Program Lansmanı'nda açıklamalarda bulundu Yılmaz, 3 yılın enflasyon, büyüme ve işsizlik hedeflerini açıkladı. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 10:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '2026-2028 Orta Vadeli Program Lansmanı'nda programın detayları hakkında bilgi verdi. İşte Yılmaz'ın konuşmasından satır başları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2026, 2027'de cari işlemler açığının milli gelire oranının sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 seviyesine gerilemesi, 2028 itibarıyla yüzde 1 düzeyine inmesi hedeflenmekte. Uyguladığımız program ve öngörülebilir politikalar çerçevesinde TL’ye güven artmış, bu sayede Kur Korumalı Mevduat hesapları yabancı para mevduatlara dönüşmeden ve herhangi bir kur baskısı oluşturmadan sağlıklı bir şekilde neticelendirilmiştir.

Yeni OVP açıklandı: İşte önümüzdeki 3 yılın enflasyon, büyüme ve işsizlik hedefleri

Terörsüz ' vizyonumuz doğrultusunda, bugüne kadar terörle mücadeleye ayırdığımız kaynakların daha üretken alanlarda kullanılması ülkemizin ekonomik potansiyelinin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçmesine imkân sağlanacaktır.

Son iki yıldaki politikalarla, uluslararası rezervlerimiz önemli tutarda artarak tarihi yüksek seviyelere çıkmış, ekonomimize güveni daha da artıran bir düzeye ulaşmıştır.

açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5, dönem sonunda ise yüzde 3'ün altında öngörülmektedir.

2024 yılında yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşen büyümenin, 2025’te yine aynı düzeyde kalmasını öngörüyoruz.

Hedeflerimiz doğrultusunda, Türkiye ekonomisi, önümüzdeki üç yıllık dönemde, güçlenen potansiyeliyle, hem fiyat istikrarını sağlayacak hem de istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecektir.

Yeni OVP açıklandı: İşte önümüzdeki 3 yılın enflasyon, büyüme ve işsizlik hedefleri

BÜYÜME HEDEFİ 2028'DE YÜZDE 5

2026 yılında büyümenin yüzde 3,8'e, 2027'de yüzde 4,3'e ve 2028'de yüzde 5'e ulaşmasını hedefliyoruz.

Yeni OVP açıklandı: İşte önümüzdeki 3 yılın enflasyon, büyüme ve işsizlik hedefleri

OVP'DE 3 YILIN ENFLASYON HEDEFİ

Haziran 2024'ten itibaren kesintisiz bir dezenflasyon sürecine girilmiştir. Bu dönemde enflasyonda 42,5 puanlık bir gerileme yaşanmıştır. beklentilerindeki iyileşme ile eylül ayı ve yılın geri kalanında dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz.

2024 yılında yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun, 2025 yılında yüzde 28,5’e, 2026’da yüzde 16’ya, 2027’de yüzde 9’a ve 2028 yılında ise yüzde 8 seviyesine gerileyerek, Program dönemi sonunda tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini hedeflemekteyiz. Tek haneli enflasyon hedefimize yönelik olarak uygulamakta olduğumuz sıkı, kararlı ve koordineli para ve maliye politikaları, önümüzdeki dönemde de aynı disiplinle sürdürülecektir.

Yeni OVP açıklandı: İşte önümüzdeki 3 yılın enflasyon, büyüme ve işsizlik hedefleri

açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5, dönem sonunda ise yüzde 3'ün altında öngörülmektedir.

PROGRAM SONU HEDEF:

2028'in sonunda makroekonomik istikrarın kalıcı biçimde sağlandığı, sürdürülebilir büyümenin tesis edildiği bir ekonomik yapı inşa etmiş olacağız.

Yeni OVP açıklandı: İşte önümüzdeki 3 yılın enflasyon, büyüme ve işsizlik hedefleri

2026-2028 OVP'yi oluştururken tüm küresel eğilimleri dikkate alarak ekonomik hedeflerimizi gerçekçi varsayımlar üzerine inşa ettik.

(2026-2028 OVP) Büyümenin 2025'te aynı düzeyde kalmasını bekliyoruz, 2026'da 3,8, 2027'de 4,3, 2028'de 5,0'e ulaşmasını bekliyoruz.

(2026-2028 OVP) 2024 itibarıyla %8,7 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz oranının, 2025'te %8,5, 2026'da %8,4, 2027'de %8,2'ye, 2028'de ise %8'in altına inmesini hedefliyoruz.

(2026-2028 OVP) Enflasyonun 2025'te %28,5, 2026'da %16,0 2027'de %9,0'a ve 2028'de %8'e gerileyerek program sonunda tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini beklemekteyiz.

(2026-2028 OVP) Cari işlemler açığının milli gelire oranının 2026 ve 2027 yıllarında %1,3 ve %1,2 seviyelerine gerilemesi hedeflenmektedir, 2028'de ise bu oranın %1 seviyesine kadar inmesi öngörülmektedir.

(2026-2028 OVP) Bütçe dengesinin 2025'te %3,6, 2026'da %3,5, dönem sonunda ise %3'ün altında öngörülmektedir.

ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILIN BÜYÜME HEDEFİ:

İlk defa milli gelirimiz 1,9 trilyon dolara yaklaşacak, kişi başına düşen gelir 21 bin dolar seviyesine çıkacaktır. Cari işlemler açığının milli gelire oranının 2026 ve 2027 yıllarında yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 seviyelerine gerilemesi hedeflenmektedir, 2028'de ise bu oranın yüzde 1 seviyesine kadar inmesi öngörülmektedir. Bütçe dengesinin 2025'te yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5, dönem sonunda ise yüzde 3'ün altında öngörülmektedir.

Geçici deprem harcamaları azaldıkça bütçe açığı düşmektedir.

Yeni OVP açıklandı: İşte önümüzdeki 3 yılın enflasyon, büyüme ve işsizlik hedefleri

İŞSİZLİK HEDEFİ

2028'de ilk defa milli gelirimiz 1,9 trilyon dolara yaklaşmış olacak, kişi başına gelir 21 bin dolar seviyesine yükselecek, ihracatımız 300 milyar doları aşacak, turizm gelirimiz 75 milyar dolara ulaşacak, işsizlik rakamı ilk kez yüzde 8 altını görmüş olacak ve en önemlisi tek haneli enflasyon ile fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanmış olacak.

Turizm gelirlerimiz 75 milyar dolara ulaşacak, işsizlik yüzde 8'in altına indirilecek, tek haneli enflasyonla fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanacak.

Yeni OVP döneminde hayata geçireceğimiz politika ve reformlar, Türkiye ekonomisini sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, Türkiye Yüzyılının fırsatlarına da hazırlayacaktır.

DETAYLAR GELİYOR...

