Bütün emekliliğiniz tehlikede! Özgür Erdursun çalışanları bu tarih konusunda uyardı

Türkiye’de iş hukukunun en çok tartı­şılan başlıklarından birinin, işçinin fi­ili işe başlama tarihi ile SGK’ya bildiri­len işe giriş tarihi arasındaki fark olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanın hakları konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Kıdem tazminatının, işçi­nin işyerinde fiilen çalışmaya başladığı tarihten itibaren hesaplandığını, SGK'ya geç bildirim yapılmasının işçinin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmadığını belirten Erdursun, Yargıtay kararlarının da bu yönde olduğunu söyledi.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELER?

İşverenin bu konudaki sorumluluklarına değinen Erdursun, sigortasız çalıştırmanın yasa dışı­ olduğunu, işverenin, sigortasız çalıştırdığı dö­nem için SGK’ya prim borçlusu hale ge­ldiğini geriye dönük primler için gecikme zammı ve faiz de tahakkuk ettiğini belirtti.

Çalışanın talepleri konusunda hatırlatma yapan Erdursun, "İşçi, kıdem tazminatını fiili başlangıç tarihinden talep edebilir e sigortasız çalıştığı dönemlerin SGK hizmet cetveline eklenmesini isteyebilir." dedi.

HİZMET TESPİT DAVASI AÇILABİLİR

SGK hizmet tespit davası açılması durumunda; 10 yıl geri­ye kadar primleri işverenden talep ede­bilir, idari para cezası uygulayabilir ya da mahkeme kararıyla işçinin sigortasız geçen günlerini de SGK hizmetine ekletebilir.

Erdursun, işçinin hizmet tespiti davası açma süresinin çalışmanın bittiği tarihten itibaren 5 yıl olduğunu hatırlattı. Aynı zamanda SGK'nın prim ve ceza isteme hakkının da 10 yıl geriye dönük uygulandığını belirtti.

Erdursun, "İşverenler için sigortasız işçi çalış­tırmak yalnızca primden kaçınmak de­ğil, aynı zamanda ileride daha yüksek kı­dem tazminatı, idari para cezası ve faiz yükü anlamına geldiğini, çalışanlar için fiilen çalıştıkları ta­rihi belge ve tanıklarla ispat ettiklerin­de, hem kıdem haklarını hem de emekli­lik primlerini kazandıklarını, sektör için ise geç bildirilen si­gortanın, kaybolan hak demek olmadığını vurguladı.