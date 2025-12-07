Doha'da kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan Başbakanı Salam ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği başkent Doha'da Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüştü.

BAKAN KRİTİK TEMASLARDA BULUNDU

Bakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde bugün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmişti.