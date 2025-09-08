Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Zirveyi zorlayan gümüş için düşüş başladı

Altın fiyatları rekordan rekora koşarken küresel piyasalarda gümüş 14 yılın zirvesinden gerileme gösterdi. Gram gümüş güne 54.31 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53.82 lira, en yüksek de 54.53 lira seviyeleri görüldü. Şu sıralar 53.92 liradan alıcı buluyor.

Zirveyi zorlayan gümüş için düşüş başladı
08.09.2025
08.09.2025
08.09.2025

, yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek ons ​​başına 40,6 dolara geriledi ve yatırımcıların bu hafta 'in bir sonraki politika adımlarına yön verebilecek önemli ABD raporları öncesinde kâr satışları yapmasıyla 14 yıllık zirvelerden geriledi.

Çarşamba günü, ardından da Perşembe günü açıklanacak. Geçen hafta, ABD işgücü piyasasındaki soğuma belirtileri Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirince metal 2011'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Piyasalar bu ayın sonlarında 25 baz puanlık bir indirimi neredeyse tamamen fiyatladı ve bazıları enflasyon verilerine bağlı olarak daha büyük bir yarım puanlık hareket olacağını tahmin ediyor. Endüstriyel tarafta ise güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronikten gelen güçlü talep, arzın kısıtlı olduğu bir dönemde fiziksel piyasayı daralttı.

ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş güne 40.90 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 40.53 dolar, en yüksek de 41.06 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 40.60 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş güne 54.31 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53.82 lira, en yüksek de 54.53 lira seviyeleri görüldü. Şu sıralar 53.92 liradan alıcı buluyor.

