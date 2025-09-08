Altın fiyatları yüksekten uçuyor! İşte, 8 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sırasında yer almaya devam ediyor. Rekor üstüne rekorlar kırdığı geçen hafta haftanın kapanışında bir miktar geri çekilen altın fiyatları yeni haftayı ise yine yükselişle açtı. Özellikle Fed’in 16-17 Eylül'de yapacağı açıklamada faiz indirimine gideceği yönündeki beklenti, ticaret belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda etkisini gösteriyor.

8 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz hafta ortasında 3.559 doları gören ons altın, 8 Eylül 2025 Pazar sabahı itibarıyla 3.583 dolar seviyesinde. Gram altın ise serbest piyasada 4.757 TL'den alıcı buluyor. Peki altın piyasasında son durum ne? İşte 8 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları:

8 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.756,35 TL

Satış: 4.757,00 TL

8 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.800,00 TL

Satış: 7.848,00 TL

8 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.599,00 TL

Satış: 15.696,00 TL

8 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.103,00 TL

Satış: 31.249,00 TL

8 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.583,30 dolar

Satış: 3.583,74 dolar