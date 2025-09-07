Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı başlarken nakit ihtiyacı çoğalan tüketiciler bankalara akın ediyor. Bankaların faiz oranı ve toplam geri ödeme tutarı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 150 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin 12 ay vadede ödeyeceği tutar ve tüm kredi detayları...

CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 16.362,53 TL

Toplam Ödeme: 197.212,86 TL

3 Ay Ertelemeli

TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 16.362,53 TL

Toplam Ödeme: 197.212,86 TL

3 Ay Ertelemeli

ON DİJİTAL BANKACILIK AVANTAJLI DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 16.484,76 TL

Toplam Ödeme: 198.679,62 TL

ING 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 16.607,46 TL

Toplam Ödeme: 200.039,52 TL

3 Ay Ertelemeli

QNB YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 16.607,46 TL

Toplam Ödeme: 200.152,02 TL

YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 16.730,60 TL

Toplam Ödeme: 201.629,70 TL

3 Ay Ertelemeli

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 16.730,60 TL

Toplam Ödeme: 201.629,70 TL

ING KAMU PERSONELLERİNE ÖZEL

Faiz Oranı: %3,19

Tutar: 250.000 TL’ye kadar (24 ay vadeli) / 125.000 TL’ye kadar (36 ay vadeli)

N KOLAY İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 16.854,21 TL

Toplam Ödeme: 203.113,02 TL

TÜRKİYE FİNANS 3 AY ERTELEMELİ FİNANSMAN

Kâr Payı Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 17.165,19 TL

Toplam Ödeme: 205.982,28 TL

3 Ay Ertelemeli

GARANTİ BBVA BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 17.165,19 TL

Toplam Ödeme: 206.844,78 TL

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,09

Aylık Taksit: 17.227,72 TL

Toplam Ödeme: 207.595,14 TL

ENPARA.COM İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,14

Aylık Taksit: 17.290,37 TL

Toplam Ödeme: 207.484,44 TL

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,33

Aylık Taksit: 17.529,45 TL

Toplam Ödeme: 211.215,90 TL

ZİRAAT KATILIM İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 17.732,02 TL

Toplam Ödeme: 213.534,24 TL

FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,95

Aylık Taksit: 18.320,68 TL

Toplam Ödeme: 220.710,66 TL

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %5,59

Aylık Taksit: 19.154,93 TL

Toplam Ödeme: 230.721,66 TL