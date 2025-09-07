Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı başlarken nakit ihtiyacı çoğalan tüketiciler bankalara akın ediyor. Bankaların faiz oranı ve toplam geri ödeme tutarı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 150 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin 12 ay vadede ödeyeceği tutar ve tüm kredi detayları...
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 16.362,53 TL
Toplam Ödeme: 197.212,86 TL
3 Ay Ertelemeli
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 16.362,53 TL
Toplam Ödeme: 197.212,86 TL
3 Ay Ertelemeli
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 16.484,76 TL
Toplam Ödeme: 198.679,62 TL
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 16.607,46 TL
Toplam Ödeme: 200.039,52 TL
3 Ay Ertelemeli
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 16.607,46 TL
Toplam Ödeme: 200.152,02 TL
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Toplam Ödeme: 201.629,70 TL
3 Ay Ertelemeli
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Toplam Ödeme: 201.629,70 TL
Faiz Oranı: %3,19
Tutar: 250.000 TL’ye kadar (24 ay vadeli) / 125.000 TL’ye kadar (36 ay vadeli)
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 16.854,21 TL
Toplam Ödeme: 203.113,02 TL
Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 17.165,19 TL
Toplam Ödeme: 205.982,28 TL
3 Ay Ertelemeli
Faiz Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 17.165,19 TL
Toplam Ödeme: 206.844,78 TL
Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 17.227,72 TL
Toplam Ödeme: 207.595,14 TL
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 17.290,37 TL
Toplam Ödeme: 207.484,44 TL
Faiz Oranı: %4,33
Aylık Taksit: 17.529,45 TL
Toplam Ödeme: 211.215,90 TL
Kâr Payı Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 17.732,02 TL
Toplam Ödeme: 213.534,24 TL
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 18.320,68 TL
Toplam Ödeme: 220.710,66 TL
Faiz Oranı: %5,59
Aylık Taksit: 19.154,93 TL
Toplam Ödeme: 230.721,66 TL