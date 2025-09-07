Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

Okulların açılmasına sayılı günler kala ihtiyaçları birikenler bankalara akın ediyor. İhtiyaç kredisinde faiz oranı ve geri ödeme tutarı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Peki 150 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici 12 ay vadeyle ne kadar geri öder? İşte tüm detaylar...

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 16:26

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı başlarken nakit ihtiyacı çoğalan tüketiciler bankalara akın ediyor. Bankaların ve toplam geri ödeme tutarı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 150 bin lira çeken bir tüketicinin 12 ay vadede ödeyeceği tutar ve tüm kredi detayları...

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,39

: 16.362,53 TL

Toplam Ödeme: 197.212,86 TL

3 Ay Ertelemeli

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,39

: 16.362,53 TL

Toplam Ödeme: 197.212,86 TL

3 Ay Ertelemeli

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

ON DİJİTAL BANKACILIK AVANTAJLI DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 16.484,76 TL

Toplam Ödeme: 198.679,62 TL

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

ING 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 16.607,46 TL

Toplam Ödeme: 200.039,52 TL

3 Ay Ertelemeli

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

QNB YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 16.607,46 TL

Toplam Ödeme: 200.152,02 TL

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 16.730,60 TL

Toplam Ödeme: 201.629,70 TL

3 Ay Ertelemeli

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 16.730,60 TL

Toplam Ödeme: 201.629,70 TL

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

ING KAMU PERSONELLERİNE ÖZEL

Faiz Oranı: %3,19

Tutar: 250.000 TL’ye kadar (24 ay vadeli) / 125.000 TL’ye kadar (36 ay vadeli)

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

N KOLAY İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 16.854,21 TL

Toplam Ödeme: 203.113,02 TL

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

TÜRKİYE FİNANS 3 AY ERTELEMELİ FİNANSMAN

Kâr Payı Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 17.165,19 TL

Toplam Ödeme: 205.982,28 TL

3 Ay Ertelemeli

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

GARANTİ BBVA BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 17.165,19 TL

Toplam Ödeme: 206.844,78 TL

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,09

Aylık Taksit: 17.227,72 TL

Toplam Ödeme: 207.595,14 TL

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

ENPARA.COM İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,14

Aylık Taksit: 17.290,37 TL

Toplam Ödeme: 207.484,44 TL

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,33

Aylık Taksit: 17.529,45 TL

Toplam Ödeme: 211.215,90 TL

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

ZİRAAT KATILIM İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 17.732,02 TL

Toplam Ödeme: 213.534,24 TL

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,95

Aylık Taksit: 18.320,68 TL

Toplam Ödeme: 220.710,66 TL

Nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte en düşük faizli ihtiyaç kredisi

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %5,59

Aylık Taksit: 19.154,93 TL

Toplam Ödeme: 230.721,66 TL

