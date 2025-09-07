Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakanlık duyurdu: İhtiyaç sahibi öğrencilere maddi yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 1,5 milyar lira ilave kaynak aktardıklarını bildirdi. İhtiyaç sahibi öğrencilere verilen yardımların içerisinde Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, kışlık kıyafet gibi temel okul ihtiyaçlarının eğitim materyali yanı sıra barınma-taşınma, yemek giderleri gibi yardımlar da bulunuyor. İşte detaylar...

Bakanlık duyurdu: İhtiyaç sahibi öğrencilere maddi yardım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahibi hanelerdeki için uyguladıkları eğitim yardımlarına yeni eğitim-öğretim döneminde de kapsam ve miktar artırarak devam edeceklerini belirtti.

Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, kışlık kıyafet gibi temel okul ihtiyaçlarının eğitim materyali yardımı başlığı altında öğrencilere ulaştırıldığını aktaran Göktaş, taşımalı eğitim uygulaması dışında kalan öğrencilere de barınma-taşınma, yemek giderleri gibi yardımlar yapıldığını kaydetti.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ EĞİTİM YARDIMLARI

Bakan Göktaş, lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin de sınavlara hazırlık materyallerinin temin edildiğini, ayrıca ihtiyaç sahibi hanelerin öğrencilerinin gezi ve sportif faaliyetlere katılımının desteklendiğini ifade ederek, yükseköğretim kurumlarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere de çeşitli eğitim yardımları yapıldığını vurguladı.

Göktaş, ailelerinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin, ailelerinin yanına gidip-dönmekte kullanacakları yıllık 2 gidiş-2 dönüş toplam dört bilet halindeki Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programından da yararlanabildiklerini hatırlattı.

Aile Yılı'nda öğrencileri aileleriyle bir araya getirmek için farklı destek programlarını hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, "Çünkü mutlu aile ve başarılı öğrenci, sağlıklı bir toplum ve müreffeh bir ülke demektir." ifadesini kullandı.

64 MİLYON LİRA KAYNAK AYRILDI

'nın Ocak-Temmuz döneminde yapılan çalışmalar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonundan 64 milyon lira kaynak ayrıldığını kaydeden Göktaş, 2021 yılından bu yana SYDT Fonundan SYDV'lere 2,5 milyar liradan fazla ilave kaynak verildiğini aktardı.

Mahinur Özdemir Göktaş, aynı amaçla 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için yaklaşık 1,5 milyar lira ilave kaynak aktarıldığını, tüm kaynakların ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere yapılan eğitim yardımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik kullanıldığını dile getirdi.

