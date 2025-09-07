Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

İDO - İstanbul Deniz Otobüsleri 8 eylül 2025 tarihinde kış tarifesine geçecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 08 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak sonbahar tarifesi kapsamında biletli hatlar, araba vapuru hatları ve İstanbul-Bursa, İstanbul-Yalova, İstanbul-Bandırma seferlerinin gün ve saatlerinde düzenlemeler yapıldı.

Yeni tarife ile birlikte, yolcuların yoğunluk durumuna göre seferlerde esnek düzenlemelerin de sürdürüleceği bildirildi.

2025 YILI SONBAHAR TARİFESİ (08 EYLÜL 2025 - 31 ARALIK 2025) SEFER SAATLERİ VE TARİFE DETAYLARI

08 Eylül 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan seferlere ait tarife detayları aşağıdaki gibi paylaşıldı. İşte detaylar...

BİLETLİ HATLAR

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi -> 09:05

Pazar -> 11:15, 19:15



Kadıköy – Yenikapı – Armutlu T.K. – Armutlu – Bursa (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar -> 14:50

Cuma -> 14:50, 18:15

Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar -> 17:35

Cumartesi -> 11:35, 17:35

Bursa – Armutlu – Armutlu T.K. - Yenikapı – Kadıköy – Kabataş (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 08:30

Cumartesi -> 08:30, 10:30

Pazar -> 11:30

Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi -> 12:30

Pazar -> 08:30

Bursa – Yenikapı – Kadıköy – Kabataş (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi -> 18:30

Pazar -> 15:30, 18:30, 20:30

Pendik – Yalova Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Cuma ve Cumartesi -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Pazar -> 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Cuma ve Pazar (08 Eylül 2025 –28 Eylül 2025 arası) -> 22:00

27 Ekim 2025 – 31 Aralık 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00

Cuma ve Cumartesi -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Pazar -> 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Yalova – Pendik Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Cuma ve Cumartesi -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Pazar -> 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Cuma ve Pazar (08 Eylül 2025 –28 Eylül 2025 arası) -> 22:00

27 Ekim 2025 – 31 Aralık 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00

Cuma ve Cumartesi -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Pazar -> 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Yalova – Yenikapı (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar -> 07:15, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45

Pazar günleri 17 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 07:45 seferi yapılmayacaktır.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 17 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 21:45 seferleri yapılmayacaktır.

Yenikapı – Yalova (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar -> 07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45

Pazar günleri 17 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 07:45 seferi yapılmayacaktır.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 17 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 21:45 seferleri yapılmayacaktır.

Kadıköy – Yenikapı – Bandırma Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 11:30, 19:00

Cumartesi ve Pazar -> 12:00, 19:00

27 Ekim 2025 – 06 Kasım 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar -> 19:00

Cuma -> 11:30, 19:00

Cumartesi -> 12:00, 19:00

07 Kasım 2025 – 16 Kasım 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 11:30, 19:00

Cumartesi ve Pazar -> 12:00, 19:00

17 Kasım 2025 – 31 Aralık 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar -> 19:00

Cuma -> 11:30, 19:00

Cumartesi -> 12:00, 19:00

Bandırma – Yenikapı – Kadıköy Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 07:45, 15:30

Cumartesi ve Pazar -> 08:30, 15:30

27 Ekim 2025 – 06 Kasım 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe -> 07:45

Cuma -> 07:45, 15:30

Cumartesi -> 08:30, 15:30

Pazar -> 15:30

07 Kasım 2025 – 16 Kasım 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 07:45, 15:30

Cumartesi ve Pazar -> 08:30, 15:30

17 Kasım 2025 – 31 Aralık 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 07:45

Cuma -> 07:45, 15:30

Cumartesi -> 08:30, 15:30

Pazar -> 15:30

Bostancı – Yenikapı – Çınarcık – Esenköy (08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Cuma -> 18:00

Esenköy – Çınarcık – Yenikapı – Bostancı (08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Pazar -> 17:30

Bostancı – Yenikapı – Marmara Adası – Avşa Adası Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

08 Eylül 2025 – 28 Eylül 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 08:30

08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025

Cuma -> 18:30

08 Eylül 2025 – 04 Ekim 2025

Cumartesi -> 08:30

Avşa – Marmara Adası – Yenikapı – Bostancı Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

08 Eylül 2025 – 28 Eylül 2025

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 16:00

08 Eylül 2025 – 04 Ekim 2025

Cumartesi -> 16:00

08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025

Pazar -> 16:00

08 Eylül 2025 – 04 Ekim 2025

Cumartesi -> 16:00

Kadıköy – Yenikapı – Armutlu T.K. – Armutlu – Bursa (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 14:50, 17:35

Cuma -> 18:15

Cumartesi -> 11:35, 14:50, 17:35

Pazar -> 14:50, 17:35

Bursa – Armutlu – Armutlu T.K. – Yenikapı – Kadıköy (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 08:30, 12:30

Cumartesi -> 08:30, 10:30, 12:30

Pazar -> 08:30, 11:30

ARABA VAPURU HATLARI

Harem - Sirkeci / Sirkeci - Harem Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

Hafta içi ve Cumartesi günleri 06:00 - 21:00 saatleri arasında sefer yapılmaktadır. Buna ilave olarak sabah ve akşam yoğun saatlerde sefer sayısı artırılmaktadır.

Pazar günleri 07:00 - 21:00 saatleri arasında sefer yapılmaktadır. Buna ilave olarak sabah ve akşam yoğun saatlerde sefer sayısı artırılmaktadır.

Eskihisar - Topçular / Topçular - Eskihisar Sefer Saatleri ve Sefer Günleri

24 saat kesintisiz olarak sefer yapılmaktadır.