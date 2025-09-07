Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2025 kış tarifesine 8 Eylül’den itibaren geçiyor. Yapılan açıklamada, 08 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak kış tarifesinde İstanbul’un farklı noktalarıyla Bursa, Yalova, Bandırma, Armutlu, Avşa ve Marmara Adası gibi hatlarda değişiklikler olacağı paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 11:59

- İstanbul Deniz Otobüsleri 8 eylül 2025 tarihinde kış tarifesine geçecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 08 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak sonbahar tarifesi kapsamında biletli hatlar, araba vapuru hatları ve İstanbul-Bursa, İstanbul-Yalova, İstanbul-Bandırma seferlerinin gün ve saatlerinde düzenlemeler yapıldı.

Yeni tarife ile birlikte, yolcuların yoğunluk durumuna göre seferlerde esnek düzenlemelerin de sürdürüleceği bildirildi.

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

2025 YILI SONBAHAR TARİFESİ (08 EYLÜL 2025 - 31 ARALIK 2025) SEFER SAATLERİ VE TARİFE DETAYLARI

08 Eylül 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan seferlere ait tarife detayları aşağıdaki gibi paylaşıldı. İşte detaylar...

BİLETLİ HATLAR

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi -> 09:05
Pazar -> 11:15, 19:15

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Kadıköy – Yenikapı – Armutlu T.K. – Armutlu – Bursa (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar -> 14:50
Cuma -> 14:50, 18:15

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar -> 17:35
Cumartesi -> 11:35, 17:35

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Bursa – Armutlu – Armutlu T.K. - Yenikapı – Kadıköy – Kabataş (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 08:30
Cumartesi -> 08:30, 10:30
Pazar -> 11:30

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi -> 12:30
Pazar -> 08:30

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Bursa – Yenikapı – Kadıköy – Kabataş (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi -> 18:30
Pazar -> 15:30, 18:30, 20:30

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Pendik – Yalova Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Cuma ve Cumartesi -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Pazar -> 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Cuma ve Pazar (08 Eylül 2025 –28 Eylül 2025 arası) -> 22:00
27 Ekim 2025 – 31 Aralık 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00
Cuma ve Cumartesi -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Pazar -> 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Yalova – Pendik Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Cuma ve Cumartesi -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Pazar -> 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Cuma ve Pazar (08 Eylül 2025 –28 Eylül 2025 arası) -> 22:00
27 Ekim 2025 – 31 Aralık 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00
Cuma ve Cumartesi -> 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Pazar -> 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Yalova – Yenikapı (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar -> 07:15, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
Pazar günleri 17 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 07:45 seferi yapılmayacaktır.
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 17 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 21:45 seferleri yapılmayacaktır.

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Yenikapı – Yalova (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar -> 07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
Pazar günleri 17 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 07:45 seferi yapılmayacaktır.
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 17 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 21:45 seferleri yapılmayacaktır.

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Kadıköy – Yenikapı – Bandırma Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 11:30, 19:00
Cumartesi ve Pazar -> 12:00, 19:00
27 Ekim 2025 – 06 Kasım 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar -> 19:00
Cuma -> 11:30, 19:00
Cumartesi -> 12:00, 19:00
07 Kasım 2025 – 16 Kasım 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 11:30, 19:00
Cumartesi ve Pazar -> 12:00, 19:00
17 Kasım 2025 – 31 Aralık 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar -> 19:00
Cuma -> 11:30, 19:00
Cumartesi -> 12:00, 19:00

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Bandırma – Yenikapı – Kadıköy Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 07:45, 15:30
Cumartesi ve Pazar -> 08:30, 15:30
27 Ekim 2025 – 06 Kasım 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe -> 07:45
Cuma -> 07:45, 15:30
Cumartesi -> 08:30, 15:30
Pazar -> 15:30
07 Kasım 2025 – 16 Kasım 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 07:45, 15:30
Cumartesi ve Pazar -> 08:30, 15:30
17 Kasım 2025 – 31 Aralık 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 07:45
Cuma -> 07:45, 15:30
Cumartesi -> 08:30, 15:30
Pazar -> 15:30

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Bostancı – Yenikapı – Çınarcık – Esenköy (08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Cuma -> 18:00

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Esenköy – Çınarcık – Yenikapı – Bostancı (08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Pazar -> 17:30

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Bostancı – Yenikapı – Marmara Adası – Avşa Adası Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
08 Eylül 2025 – 28 Eylül 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 08:30
08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025
Cuma -> 18:30
08 Eylül 2025 – 04 Ekim 2025
Cumartesi -> 08:30

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Avşa – Marmara Adası – Yenikapı – Bostancı Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
08 Eylül 2025 – 28 Eylül 2025
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 16:00
08 Eylül 2025 – 04 Ekim 2025
Cumartesi -> 16:00
08 Eylül 2025 – 26 Ekim 2025
Pazar -> 16:00
08 Eylül 2025 – 04 Ekim 2025
Cumartesi -> 16:00

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Kadıköy – Yenikapı – Armutlu T.K. – Armutlu – Bursa (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe -> 14:50, 17:35
Cuma -> 18:15
Cumartesi -> 11:35, 14:50, 17:35
Pazar -> 14:50, 17:35

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Bursa – Armutlu – Armutlu T.K. – Yenikapı – Kadıköy (08 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025) Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma -> 08:30, 12:30
Cumartesi -> 08:30, 10:30, 12:30
Pazar -> 08:30, 11:30

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

ARABA VAPURU HATLARI

Harem - Sirkeci / Sirkeci - Harem Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
Hafta içi ve Cumartesi günleri 06:00 - 21:00 saatleri arasında sefer yapılmaktadır. Buna ilave olarak sabah ve akşam yoğun saatlerde sefer sayısı artırılmaktadır.
Pazar günleri 07:00 - 21:00 saatleri arasında sefer yapılmaktadır. Buna ilave olarak sabah ve akşam yoğun saatlerde sefer sayısı artırılmaktadır.

Ulaşımda pazartesi gününden itibaren kış tarifesi başlıyor!

Eskihisar - Topçular / Topçular - Eskihisar Sefer Saatleri ve Sefer Günleri
24 saat kesintisiz olarak sefer yapılmaktadır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ortahisar, Forbes’un 'Dünyanın en güzel 50 köyü' listesine girdi
Gram altın için 5.000 TL kapısı açıldı: İslam Memiş kazanmanın yolunu açıkladı
ETİKETLER
#ido
#Istanbul Deniz Otobüsleri
#Sonbahar Tarifesi
#Kış Tarifesi
#Sefer Saatleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.