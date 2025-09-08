Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek

SGK ve Aile Bakanlığı tarafından verilen ödenekler arasında emzirme yardımı, analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, eğitim-öğretim yardımı, hastalık ödeneği, evlenme yardımı, cenaze ödeneği ve doğum yardımı yer alıyor. 2025’in ilk 8 ayında sadece bu kalemlerden yapılan ödemeler 30 milyar TL’yi geçti. Peki vatandaş ne zaman hangi yardımları alabiliyor? İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 10:17

Devlet, doğumdan eğitime, evlilikten ölüme kadar her safhada birçok destek ödeneği ile vatandaşının yanında yer alıyor. Milyarlarca TL'yi bulan yardımlar doğum, emzirme, analık, eğitim öğretim, evlenme ve cenaze ödenekleriyle vatandaşa nefes aldırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Aile Bakanlığı'nın vatandaşlara yönelik destek ödemeleri neler?

Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek

EMZİRME ÖDENEĞİ VEYA SÜT PARASI

Emzirme ödeneği veya süt parası, doğum yapan sigortalı annelere ya da sigortalı babaların sigortasız eşlerine, bebeklerinin doğumundan sonra bir defaya mahsus olarak ödenen bir devlet desteğidir. 2024 yılında 416 bin 763 kişiye, 357 milyon 86 bin 629 TL emzirme ödemesi yapıldı. Bu ödeme 2025 yılının ilk 8 ayında ise 263 bin 585 kişiye, 324 milyon 792 bin 443 TL olarak gerçekleşti.

Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek

ANALIK HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

5510 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 10 haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 2024 yılında; 433 bin 298 rapor üzerinden 8 milyar 858 milyon 217 bin 594 TL analık halinde iş göremezlik ödemesi yapıldı. 2025 yılının ilk sekiz ayında ise bu rakam 267 bin 820 rapor üzerinden 7 milyar 821 milyon 362 bin 921 TL'ye ulaştı.

Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek

EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI

Eğitim öğretim yardımı Şehit, Gazi, Harp, Vazife Malullerinin çocuklarına her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen bir yardımdır. Bu kapsamda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında; ilköğretim (1-8. Sınıflar) öğrencileri için 13.616,94 TL, ortaöğretim öğrencileri için 20.425,41 TL ve yükseköğretim öğrencileri için 27.233,88 TL tutarında eğitim ve öğretim yardımı ödendi. 2024-2025 öğretim yılında 18 bin 522 kişiye, 351 milyon 643 bin 859 TL ödeme yapıldı.

Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek

HASTALIK HALİNDE VERİLECEK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir. Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği 2024 yılında 5 milyon 469 bin 435 rapora 21 milyar 38 milyon 122 bin 406 TL ödeme olarak gerçekleşti. 2025 yılında ise 3 milyon 328 bin 997 rapora 18 milyar 760 milyon 516 bin 565 TL ödeme yapıldı.

Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek

EVLENME ÖDENEĞİ VE ÇEYİZ YARDIMI

Kamuoyunda "çeyiz yardımı" olarak bilinen bu yardım, SGK'dan ölüm geliri veya ölüm aylığı alan hak sahiplerine, bu gelir veya aylığı almakta iken evlenmeleri durumunda yapılan toptan ödemeyi ifade ediyor. Ödeme miktarı dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı kadardır. Evlenme yardımı, 2024 yılında; 20 bin 518 kişiye 1 milyar 971 milyon 227 bin 388 TL yapıldı. 2025 yılında ise bu rakam 11 bin 488 kişiye 1 milyar 465 milyon 807 bin 270 TL olarak geçekleşti.

Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek

CENAZE ÖDENEĞİ

Cenaze ödeneği, SGK tarafından ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır. Cenaze ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine verilir. Ölüm parası alabilmek için, vefat eden kişinin en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması gerekir. 2024 yılında; 277 bin 423 kişiye, 1 milyar 182 milyon 89 bin 820 TL cenaze demesi yapıldı. 2025 yılının ilk 8 ayında da 189 bin 568 kişiye, 1 milyar 139 milyon 562 bin 326 TL ödeme gerçekleşti.

Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek

DOĞUM YARDIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise Aile Yılı kapsamında birçok destek projesini hayata geçirdi. 2025 yılının ilk 8 ayında 383 bin 691 anneye 3.5 milyar lira sağlandı. 151 bin çift Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. 42 markayla bin 331 indirim anlaşması imzandı. 81 ilde 9 binin üzerinde Aile Yılı etkinliğinde vatandaşlarla buluşuldu. 128 bin hanede ise sıfır atık uygulaması hayata geçirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni OVP açıklandı: İşte önümüzdeki 3 yılın enflasyon, büyüme ve işsizlik hedefleri
Bütün emekliliğiniz tehlikede! Özgür Erdursun çalışanları bu tarih konusunda uyardı
ETİKETLER
#devlet desteği
#doğum yardımı
#Sosyal Destek
#Emzirme Ödeneği
#Analık Ödeneği
#Eğitim Yardımı
#Geçici Iş Göremezlik Ödeneği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.