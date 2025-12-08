Beşiktaş Gaziantep arasındaki geçmiş maçlar ve skorları! İki takım 13. kez karşılaşacak

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak. Nefes kesen müsabaka öncesinde ise Beşiktaş Gaziantep FK arasındaki maçlar ve skorları da araştırıldı.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR

Trendyol Süper Lig'de iki takım bu akşam 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan müsabakalar ve skorları şöyle:

10 Mart 2025 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 1-2

6 Ekim 2024 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 1-1

11 Mart 2024 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 2-0

30 Ekim 2023 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 2-0

17 Mayıs 2023 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 3-0

25 Aralık 2022 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 1-1

14 Ocak 2022 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 1-0

21 Ağustos 2021 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 0-0

6 Mart 2021 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 2-1

6 Kasım 2020 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 3-1

8 Şubat 2020 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 3-0

14 Eylül 2019 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 3-2

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK EN FARKLI SKOR

Beşiktaş, Gaziantep temsilcisini bir kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorla yendi. Gaziantep FK ise siyah-beyazlı takım karşısında 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.