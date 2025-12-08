Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş Gaziantep arasındaki geçmiş maçlar ve skorları! İki takım 13. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Gaziantep FK maçı öncesinde arasındaki geçmiş maçlar da araştırıldı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabaka bu akşam 20.00'de başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Gaziantep arasındaki geçmiş maçlar ve skorları! İki takım 13. kez karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 15:48

'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak. Nefes kesen müsabaka öncesinde ise arasındaki maçlar ve skorları da araştırıldı.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR

Trendyol Süper Lig'de iki takım bu akşam 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan müsabakalar ve skorları şöyle:

10 Mart 2025 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 1-2
6 Ekim 2024 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 1-1
11 Mart 2024 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 2-0
30 Ekim 2023 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 2-0
17 Mayıs 2023 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 3-0
25 Aralık 2022 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 1-1
14 Ocak 2022 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 1-0
21 Ağustos 2021 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 0-0
6 Mart 2021 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 2-1
6 Kasım 2020 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 3-1
8 Şubat 2020 – Beşiktaş vs Gaziantep FK – 3-0
14 Eylül 2019 – Gaziantep FK vs Beşiktaş – 3-2

Beşiktaş Gaziantep arasındaki geçmiş maçlar ve skorları! İki takım 13. kez karşılaşacak

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK EN FARKLI SKOR

Beşiktaş, Gaziantep temsilcisini bir kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorla yendi. Gaziantep FK ise siyah-beyazlı takım karşısında 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Monaco arasındaki geçmiş tüm maçlar! İki takım arasındaki karşılaşmalar
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#gaziantep fk
#mac
#Skoru Turning Point
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.