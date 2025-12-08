Galatasaray Monaco arasındaki geçmiş tüm maçlar! İki takım arasındaki karşılaşmalar

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Monaco maçına saatler kala iki takım arasındaki geçmiş tüm maçlar da araştırıldı.

GALATASARAY MONACO ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR

İki takım arasındaki karşılaşmalar ve tarihleri şöyle:

AS Monaco – Galatasaray SK ( -:- ) — 9 Aralık 2025

AS Monaco 4–2 Galatasaray SK — 25 Ekim 2000

Galatasaray SK 3–2 AS Monaco — 12 Eylül 2000

Galatasaray SK 0–2 AS Monaco — 16 Mart 1994

AS Monaco 3–0 Galatasaray SK — 2 Mart 1994

Galatasaray SK 1–1 AS Monaco — 15 Mart 1989

AS Monaco 0–1 Galatasaray SK — 1 Mart 1989

GALATASARAY MONACO KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak. İki takım toplamda 6 kez karşı karşıya gelirken yarın 7. kez karşılaşacak. Galatasaray'ın Avrupa'daki başarıları:

Şampiyon Kulüpler Kupası – O: 35 | G: 12

UEFA Şampiyonlar Ligi – O: 127 | G: 32

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri – O: 34 | G: 22

Kupa Galipleri Kupası – O: 32 | G: 12

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi – O: 104 | G: 40

UEFA Süper Kupa – O: 1 | G: 1

Toplam – O: 333 | G: 119