Galatasaray Monaco arasındaki geçmiş tüm maçlar! İki takım arasındaki karşılaşmalar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Monaco maçına saatler kala iki takım arasındaki geçmiş tüm maçlar da araştırıldı.
İki takım arasındaki karşılaşmalar ve tarihleri şöyle:
AS Monaco – Galatasaray SK ( -:- ) — 9 Aralık 2025
AS Monaco 4–2 Galatasaray SK — 25 Ekim 2000
Galatasaray SK 3–2 AS Monaco — 12 Eylül 2000
Galatasaray SK 0–2 AS Monaco — 16 Mart 1994
AS Monaco 3–0 Galatasaray SK — 2 Mart 1994
Galatasaray SK 1–1 AS Monaco — 15 Mart 1989
AS Monaco 0–1 Galatasaray SK — 1 Mart 1989
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak. İki takım toplamda 6 kez karşı karşıya gelirken yarın 7. kez karşılaşacak. Galatasaray'ın Avrupa'daki başarıları:
Şampiyon Kulüpler Kupası – O: 35 | G: 12
UEFA Şampiyonlar Ligi – O: 127 | G: 32
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri – O: 34 | G: 22
Kupa Galipleri Kupası – O: 32 | G: 12
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi – O: 104 | G: 40
UEFA Süper Kupa – O: 1 | G: 1
Toplam – O: 333 | G: 119