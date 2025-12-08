Menü Kapat
 Baran Aksoy

Futbolda bahis soruşturması! 37 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Futbolda bahis soruşturması kapsamında başlatılan ikinci dalga operasyonda flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve aralarında çok sayıda yönetici ve futbolcunun da bulunduğu 38 şüpheliden 37'si adliyeye sevk edildi.

Futbolda bahis soruşturması! 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

37 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Futbolda bahis soruşturması! 37 şüpheli adliyeye sevk edildi

AHMET ÇAKAR'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

