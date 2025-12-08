Dünya devinde deprem: Kritik isim görevi bırakıyor

ÜST YÖNETİMDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Srouji’nin olası vedası, Apple’ın zaten sarsılmış olan yönetim katında yeni bir boşluk doğurabilir. Çünkü son aylarda şirket adeta bir üst düzey ayrılıklar zincirine sahne oldu.

Temmuz’da operasyonlardan sorumlu Jeff Williams emekliliğini duyurdu. Ardından aralık ayında yapay zekâ biriminin lideri John Giannandrea görevi bıraktı. Bununla da kalmadı; çevre ve kamu politikalarının başındaki Lisa Jackson ile genel hukuk danışmanı Kate Adams emeklilik planlarını açıkladı. Üstüne bir de kullanıcı arayüzü tasarımının önemli isimlerinden Alan Dye’ın Meta’ya geçişi eklendi.