Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünya devinde deprem: Kritik isim görevi bırakıyor

Aralık 08, 2025 15:41
1
Johny Srouji

Apple'ın üst yönetimde peş peşe yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklenmek üzere. Şirketin çip mimarisinin mimarlarından Johny Srouji’nin başka bir şirkete geçmeyi düşünmesi, şirketin istikrarına dair soru işaretlerini iyice artırdı.

2

Bloomberg’in deneyimli gazetecisi Mark Gurman’ın aktardığına göre, Apple’ın donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji, şirketteki geleceğini ciddi biçimde sorguluyor. Hatta iddiaya göre bu düşüncesini bizzat Tim Cook’a iletmiş durumda.

Açıkçası ekim ayında ortaya çıkan ilk işaretler, Srouji'nin kariyer planlarını gözden geçirmeye başladığını göstermişti. Şimdi ise tablo biraz daha netleşmiş gibi. Resmi bir karar yok ama ayrılık ihtimali hiç olmadığı kadar güçlü.

3

ÜST YÖNETİMDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Srouji’nin olası vedası, Apple’ın zaten sarsılmış olan yönetim katında yeni bir boşluk doğurabilir. Çünkü son aylarda şirket adeta bir üst düzey ayrılıklar zincirine sahne oldu.

Temmuz’da operasyonlardan sorumlu Jeff Williams emekliliğini duyurdu. Ardından aralık ayında yapay zekâ biriminin lideri John Giannandrea görevi bıraktı. Bununla da kalmadı; çevre ve kamu politikalarının başındaki Lisa Jackson ile genel hukuk danışmanı Kate Adams emeklilik planlarını açıkladı. Üstüne bir de kullanıcı arayüzü tasarımının önemli isimlerinden Alan Dye’ın Meta’ya geçişi eklendi.

4

Bu kadar kısa sürede yaşanan kopuşlar, ister istemez Apple’ın iç dengelerini etkiliyor. Üstelik yapay zekâ yarışının kızıştığı bir dönemde bu tür üst düzey değişimler daha da göze batıyor.

ÇİP STRATEJİSİNİN GELECEĞİ MASADA

Srouji, Apple’ın özelleştirilmiş çip geliştirme stratejisinin en kritik isimlerinden biri. M serisi ve A serisi yongaların mimarisinde büyük payı var; ayrıca şirketin C ve N serisi çiplerinde de önemli görevler üstlendi.

5

Bu nedenle şirketten ayrılması, Apple’ın inovasyon hızına nasıl yansır sorusu ister istemez gündeme geliyor.

Diğer yandan Srouji’nin Apple’da kalması hâlinde, şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı iddialı projelerden biri—hücresel modem, Wi-Fi ve Bluetooth’un tek bir çip paketinde birleştirildiği yeni iletişim mimarisi çok daha hızlı hayata geçebilir gibi görünüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.