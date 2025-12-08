Dünya devinde deprem: Kritik isim görevi bırakıyor

Kategoriler
Apple'ın üst yönetimde peş peşe yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklenmek üzere. Şirketin çip mimarisinin mimarlarından Johny Srouji’nin başka bir şirkete geçmeyi düşünmesi, şirketin istikrarına dair soru işaretlerini iyice artırdı.
Bloomberg’in deneyimli gazetecisi Mark Gurman’ın aktardığına göre, Apple’ın donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji, şirketteki geleceğini ciddi biçimde sorguluyor. Hatta iddiaya göre bu düşüncesini bizzat Tim Cook’a iletmiş durumda.
Açıkçası ekim ayında ortaya çıkan ilk işaretler, Srouji'nin kariyer planlarını gözden geçirmeye başladığını göstermişti. Şimdi ise tablo biraz daha netleşmiş gibi. Resmi bir karar yok ama ayrılık ihtimali hiç olmadığı kadar güçlü.
Srouji’nin olası vedası, Apple’ın zaten sarsılmış olan yönetim katında yeni bir boşluk doğurabilir. Çünkü son aylarda şirket adeta bir üst düzey ayrılıklar zincirine sahne oldu.
Temmuz’da operasyonlardan sorumlu Jeff Williams emekliliğini duyurdu. Ardından aralık ayında yapay zekâ biriminin lideri John Giannandrea görevi bıraktı. Bununla da kalmadı; çevre ve kamu politikalarının başındaki Lisa Jackson ile genel hukuk danışmanı Kate Adams emeklilik planlarını açıkladı. Üstüne bir de kullanıcı arayüzü tasarımının önemli isimlerinden Alan Dye’ın Meta’ya geçişi eklendi.
Bu kadar kısa sürede yaşanan kopuşlar, ister istemez Apple’ın iç dengelerini etkiliyor. Üstelik yapay zekâ yarışının kızıştığı bir dönemde bu tür üst düzey değişimler daha da göze batıyor.
Srouji, Apple’ın özelleştirilmiş çip geliştirme stratejisinin en kritik isimlerinden biri. M serisi ve A serisi yongaların mimarisinde büyük payı var; ayrıca şirketin C ve N serisi çiplerinde de önemli görevler üstlendi.
Bu nedenle şirketten ayrılması, Apple’ın inovasyon hızına nasıl yansır sorusu ister istemez gündeme geliyor.
Diğer yandan Srouji’nin Apple’da kalması hâlinde, şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı iddialı projelerden biri—hücresel modem, Wi-Fi ve Bluetooth’un tek bir çip paketinde birleştirildiği yeni iletişim mimarisi çok daha hızlı hayata geçebilir gibi görünüyor.