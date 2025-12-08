AÖF soruları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi ara sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların gerçekleştirilmesinin ardından adaylar tarafından AÖF soruları, cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak soruları gündeme geldi.

AÖF SORULARI, CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

AÖF soruları ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı. Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Öğrenci numaraları ve şifreleriyle öğrenciler ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yaparak soru ve cevap anahtarlarına erişim sağlayabilecek. Ayrıca e-Devlet ile de sisteme giriş yapılabiliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Güz Dönemi ara sınav sonuçları genel olarak sınav tarihinden 10-15 gün sonra açıklanıyor. Bu kapsamda 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan sınav sonuçlarının 15-19 Aralık tarihleri arasında duyurulması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili AÖF tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili AÖF tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.