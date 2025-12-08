Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Barış Boyun soruşturmasında yeni gelişme! Örgütün kullandığı 9 çocuk itirafçı oldu

İstanbul'da, Barış Boyun'un elebaşılığını üstlendiği organize suç örgütünün eylemlerinde kullandığı 9 çocuk itirafçı oldu. Bazı çocuklar aileleri için endişe duyduğunu bazıları ise lüks hayata özendirildiklerini anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barış Boyun soruşturmasında yeni gelişme! Örgütün kullandığı 9 çocuk itirafçı oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 15:02

'un elebaşılığını yaptığı örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Savcılığın iddianamesinde, "suça sürüklenen çocuk" (SSÇ) sıfatıyla yargılanmaları talep edilen 9 çocuğun "etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında alınan ifadelerine yer verildi. Çocuklardan E.K, arkadaşı D.G.B.'nin kendisini örgüte sokmaya çalıştığını, bu kişinin örgütün elebaşı ve yöneticilerine ulaşarak herkesin infaz kararını verebildiğini öne sürdü.

Barış Boyun soruşturmasında yeni gelişme! Örgütün kullandığı 9 çocuk itirafçı oldu

AİLESİ İÇİN KORKUYORDU

Korktuğu için örgütten kopamadığını ve ailesinin başına bir şey gelmemesi için istenilenleri yapmak zorunda kaldığını savunan E.K, "Özellikle evimin konumuna gelerek ve evimin fotoğrafını çekerek örgüt yöneticileri Batuhan Karaca, Recep Demir, Taha Kutay Karasoy, Mert Gültepe ve Meylo isimli şahıslara atarak, beni örgütün yöneticileri tarafından hedef haline getiriyordu." dedi.

İKİ İŞ YERİNİN KURŞUNLANMASINI İSTEDİ

Suça sürüklenen çocuklardan N.A.M. ise Taha K. isimli kişinin kendisine ulaşarak, iki iş yerini kurşunlamasını istediğini anlattı.

N.A.M, "'Sana para veririm, sokaklarda kalmaktan kurtulursun.' dedi. Ben kabul etmedim. Bir iki saat sonra beni tekrar aradı ve tehdit etti. 'Benim 20 tane kardeşim var, bu işi yapmazsan seni vurdururum, öldürürüm.' dedi. Ben de korkudan kabul ettim. Parka gitmemi söyledi. 'Orada birisi sana silah verecek.' dedi. Parka gittiğimde Akif B. ve Ahmet Efe A. vardı. Onlara, bir yeri kurşunlamam için tehdit edildiğimi söyledim, 'Bana TAG çağırın şu işi halledeyim.' dedim. Ahmet TAG çağırdı ancak cezası olduğu için TAG gelmedi. Bu esnada sürekli Taha K. beni arayıp acele et diyordu. Derken, Gürkan A. geldi. Bana bir silah verdi. Ben taksi durağına gittim. Yanımda Ahmet vardı, taksiye bindik. Ahmet benim korktuğumu gördüğü için, korkmamam için yanıma geldi." diye konuştu.

Barış Boyun soruşturmasında yeni gelişme! Örgütün kullandığı 9 çocuk itirafçı oldu

İDDİANAMEDEKİ TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Öte yandan, savcılığın iddianamesinde "yaşı küçükler ve Barış Boyun " hakkında tespit ve değerlendirmelere yer verildi. İddianamede, elebaşılığını Boyun'un yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün, bilinen yerleşik yer altı suç örgütlerinden insan kaynağı, örgütlenme ve suç yöntemleri bakımından belirgin farkları olduğu ifade edildi.

Örgütün, üyelerini 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçtiği kaydedilen iddianamede, özellikle 15-18 yaş aralığında ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar veya uyuşturucu madde bağımlılığı arasında sıkışıp kalan, toplumda kendisine yer edinmeye çalışan yaşı küçüklere, örgüt üyeleri tarafından ulaşılmasının daha kolay olduğu vurgulandı.

İddianamede, kendisine bir kimlik oluşturmak isteyen yaşı küçüklerin para kazanmak ya da ailesinden uzaklaşabilmek adına örgüte katılmayı kendilerine yol seçtiği, daha öncesinden "kasten yaralama", "hırsızlık", "silah bulundurma" gibi suçları işlemiş, suça bulaşmış yaşı küçük çocukların örgüte ve eylemlere katılım konusunda ikna edilmesinin de daha kolay olduğu belirtildi.

Örgüte katılım konusunda ikna edilen çocukların kendileri gibi yaşı küçük arkadaşlarını da örgüte katılım konusunda özendirebildiği, bu sayede örgüt yöneticilerince yeni insanlarla irtibatından da kurulmasına imkan sağlandığı vurgulanan iddianamede, yüksek miktarda para kazanacağı ya da yurtdışına çıkarılacağı yönünde vaatlerle kandırılan, Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak İstanbul'a getirilen yaşı küçük çocukların hiç sorgulamadan eylemlere iştirak ettiği kaydedildi.

"LÜKS HAYAT ÖZENDİRİLEREK GÖZLERİ BOYANIYOR"

İddianamede, daha önce hiç otelde kalmayan, lüks hayat yaşamayan çocukların, örgüt üyelerince götürüldükleri otel odalarında ya da hücre evlerinde uyuşturucu madde, alkol, yemek, hayat kadınları vasıtasıyla gözlerinin boyandığı, televizyon dizileri veya dijital platformlarda yer alan mafya dizilerinde idealize edilen suç ortamı ve silahlı yaşantıyı gören kimi çocukların kendilerinin de böyle bir yaşantı hayali kurduğu ifade edildi.

Telefon ve bilgisayar uygulamalarında görebildikleri vahim nitelikteki silahları hücre evlerinde gören yaşı küçüklerin örgütten daha da etkilendiği, bu şekilde örgüte katılmak yönünden motivasyonları arttırılan yaşı küçüklerin tam itaatinin sağlandığı değerlendirmesi yapılan iddianamede, hücre evine gelen ancak çeşitli sebeplerle geri dönmek isteyen çocukların örgütün korkutucu yüzüyle karşılaşması üzerine örgütten kopamadığı, örgütün birçok eyleminde yaşı küçükleri doğrudan kullandığı tespitine yer verildi.

CEZA İSTEMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünce gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü yaşı küçük 40 şahıs olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma', 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
7 şehirde 7 ayrı suç örgütüne operasyon! 67 şüpheli yakalandı
ETİKETLER
#çocuklar
#organize suç
#suç örgütü
#barış boyun
#Suç Örgütü Elebaşı
#Savcılık Iddianame
#Pişmanlık Hükümleri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.