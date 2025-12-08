Barış Boyun soruşturmasında yeni gelişme! Örgütün kullandığı 9 çocuk itirafçı oldu

Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Savcılığın iddianamesinde, "suça sürüklenen çocuk" (SSÇ) sıfatıyla yargılanmaları talep edilen 9 çocuğun "etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında alınan ifadelerine yer verildi. Çocuklardan E.K, arkadaşı D.G.B.'nin kendisini örgüte sokmaya çalıştığını, bu kişinin örgütün elebaşı ve yöneticilerine ulaşarak herkesin infaz kararını verebildiğini öne sürdü.

AİLESİ İÇİN KORKUYORDU

Korktuğu için örgütten kopamadığını ve ailesinin başına bir şey gelmemesi için istenilenleri yapmak zorunda kaldığını savunan E.K, "Özellikle evimin konumuna gelerek ve evimin fotoğrafını çekerek örgüt yöneticileri Batuhan Karaca, Recep Demir, Taha Kutay Karasoy, Mert Gültepe ve Meylo isimli şahıslara atarak, beni örgütün yöneticileri tarafından hedef haline getiriyordu." dedi.

İKİ İŞ YERİNİN KURŞUNLANMASINI İSTEDİ

Suça sürüklenen çocuklardan N.A.M. ise Taha K. isimli kişinin kendisine ulaşarak, iki iş yerini kurşunlamasını istediğini anlattı.

N.A.M, "'Sana para veririm, sokaklarda kalmaktan kurtulursun.' dedi. Ben kabul etmedim. Bir iki saat sonra beni tekrar aradı ve tehdit etti. 'Benim 20 tane kardeşim var, bu işi yapmazsan seni vurdururum, öldürürüm.' dedi. Ben de korkudan kabul ettim. Parka gitmemi söyledi. 'Orada birisi sana silah verecek.' dedi. Parka gittiğimde Akif B. ve Ahmet Efe A. vardı. Onlara, bir yeri kurşunlamam için tehdit edildiğimi söyledim, 'Bana TAG çağırın şu işi halledeyim.' dedim. Ahmet TAG çağırdı ancak cezası olduğu için TAG gelmedi. Bu esnada sürekli Taha K. beni arayıp acele et diyordu. Derken, Gürkan A. geldi. Bana bir silah verdi. Ben taksi durağına gittim. Yanımda Ahmet vardı, taksiye bindik. Ahmet benim korktuğumu gördüğü için, korkmamam için yanıma geldi." diye konuştu.

İDDİANAMEDEKİ TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Öte yandan, savcılığın iddianamesinde "yaşı küçükler ve Barış Boyun suç örgütü" hakkında tespit ve değerlendirmelere yer verildi. İddianamede, elebaşılığını Boyun'un yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün, bilinen yerleşik yer altı suç örgütlerinden insan kaynağı, örgütlenme ve suç yöntemleri bakımından belirgin farkları olduğu ifade edildi.

Örgütün, üyelerini 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçtiği kaydedilen iddianamede, özellikle 15-18 yaş aralığında ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar veya uyuşturucu madde bağımlılığı arasında sıkışıp kalan, toplumda kendisine yer edinmeye çalışan yaşı küçüklere, örgüt üyeleri tarafından ulaşılmasının daha kolay olduğu vurgulandı.

İddianamede, kendisine bir kimlik oluşturmak isteyen yaşı küçüklerin para kazanmak ya da ailesinden uzaklaşabilmek adına örgüte katılmayı kendilerine yol seçtiği, daha öncesinden "kasten yaralama", "hırsızlık", "silah bulundurma" gibi suçları işlemiş, suça bulaşmış yaşı küçük çocukların örgüte ve eylemlere katılım konusunda ikna edilmesinin de daha kolay olduğu belirtildi.

Örgüte katılım konusunda ikna edilen çocukların kendileri gibi yaşı küçük arkadaşlarını da örgüte katılım konusunda özendirebildiği, bu sayede örgüt yöneticilerince yeni insanlarla irtibatından da kurulmasına imkan sağlandığı vurgulanan iddianamede, yüksek miktarda para kazanacağı ya da yurtdışına çıkarılacağı yönünde vaatlerle kandırılan, Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak İstanbul'a getirilen yaşı küçük çocukların hiç sorgulamadan eylemlere iştirak ettiği kaydedildi.

"LÜKS HAYAT ÖZENDİRİLEREK GÖZLERİ BOYANIYOR"

İddianamede, daha önce hiç otelde kalmayan, lüks hayat yaşamayan çocukların, örgüt üyelerince götürüldükleri otel odalarında ya da hücre evlerinde uyuşturucu madde, alkol, yemek, hayat kadınları vasıtasıyla gözlerinin boyandığı, televizyon dizileri veya dijital platformlarda yer alan mafya dizilerinde idealize edilen suç ortamı ve silahlı yaşantıyı gören kimi çocukların kendilerinin de böyle bir yaşantı hayali kurduğu ifade edildi.

Telefon ve bilgisayar uygulamalarında görebildikleri vahim nitelikteki silahları hücre evlerinde gören yaşı küçüklerin örgütten daha da etkilendiği, bu şekilde örgüte katılmak yönünden motivasyonları arttırılan yaşı küçüklerin tam itaatinin sağlandığı değerlendirmesi yapılan iddianamede, hücre evine gelen ancak çeşitli sebeplerle geri dönmek isteyen çocukların örgütün korkutucu yüzüyle karşılaşması üzerine örgütten kopamadığı, örgütün birçok eyleminde yaşı küçükleri doğrudan kullandığı tespitine yer verildi.

CEZA İSTEMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünce gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü yaşı küçük 40 şahıs olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma', 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."