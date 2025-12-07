Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

7 şehirde 7 ayrı suç örgütüne operasyon! 67 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Bakan Yerlikaya son bir haftada Jandarma tarafından yapılan operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o rakamlar...

7 şehirde 7 ayrı suç örgütüne operasyon! 67 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "7 İlde 7 ayrı örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 İlde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık. 47'si Tutuklandı, 14'ü hakkında hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

7 şehirde 7 ayrı suç örgütüne operasyon! 67 şüpheli yakalandı

7 İLDE 67 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK'

Organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara dair bilgiler paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"7 İlde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, ve gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 47'si Tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Erzurum'da; 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da; örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da; tefecilik yaptıkları, Sakarya'da; ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde; insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1997568066520002984?s=20

